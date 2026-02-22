Ejecutan a ‘El Mencho’ para que no delate a sus cómplices del gobierno

¿Les platico? ¡Arre!

El crimen organizado unificado en un solo frente declaró la guerra al gobierno de Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: Paternidades que manan orfandades

Así lo demuestran los bloqueos en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas, hasta ahora, en represalia por haberse roto un acuerdo mediante el cual, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se entregaría sin ofrecer resistencia a cambio de que se respetara su vida.

Sin embargo, tropas de SEDENA y la Guardia Nacional lo ultimaron, según mis fuentes dentro de esas dos corporaciones.

Aeropuertos de las citadas entidades están paralizados y en algunos como el de Guadalajara, escuadrones del crimen organizado se dieron el lujo de tomarlo por varias horas, lo mismo que el de Puerto Vallarta.

Una reportera de Grupo DETONA® está en Guadalajara y atestigua de primera mano lo que ocurre en esos lugares.

La ubicación del escondite de “El Mencho” en su rancho de Tapalpa, Jalisco, (a 123 kilómetros de Guadalajara y 393 de Puerto Vallarta) no fue obra de la inteligencia mexicana, sino de una filtración negociada entre los mandos del CJNG y SEDENA.

La declaración de facto de esta guerra se debe a que, de acuerdo a fuentes del Ejército que pidieron su anonimato, el gobierno mexicano incumplió el pacto de respetar la vida de “El Mencho”.

El 5 de noviembre del año pasado escribí un artículo donde establecí que para resolver el clima de violencia, quizá México debería ir a la guerra y perderla.

TE PUEDE INTERESAR: El murmullo colectivo

Los 37 bloqueos contados hasta esta hora en los Estados referidos son una prueba de que la guerra ya empezó, con un agravante: bandas rivales al CJNG se han aliado contra las fuerzas del gobierno por los motivos que les he platicado aquí arriba.

CAJÓN DESASTRE

-Lo peor está ocurriendo ya, los cárteles del crimen organizado se han unificado en un frente común contra el gobierno. Que el Dios de Spinoza nos agarre confesados, y por lo pronto, el lugar más seguro para todos es nuestra propia casa.

-Y todo esto con el Mundial FIFA 2026 a la vuelta de unos cuantos meses.