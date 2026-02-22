Ejecutan a ‘El Mencho’ para que no delate a sus cómplices del gobierno

/ 22 febrero 2026
Plácido Garza DETONA® Pudiendo haberlo capturado vivo, fuerzas castrenses reciben órdenes en contrario

¿Les platico? ¡Arre!

El crimen organizado unificado en un solo frente declaró la guerra al gobierno de Sheinbaum.

Así lo demuestran los bloqueos en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas, hasta ahora, en represalia por haberse roto un acuerdo mediante el cual, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se entregaría sin ofrecer resistencia a cambio de que se respetara su vida.

Sin embargo, tropas de SEDENA y la Guardia Nacional lo ultimaron, según mis fuentes dentro de esas dos corporaciones.

Aeropuertos de las citadas entidades están paralizados y en algunos como el de Guadalajara, escuadrones del crimen organizado se dieron el lujo de tomarlo por varias horas, lo mismo que el de Puerto Vallarta.

Una reportera de Grupo DETONA® está en Guadalajara y atestigua de primera mano lo que ocurre en esos lugares.

La ubicación del escondite de “El Mencho” en su rancho de Tapalpa, Jalisco, (a 123 kilómetros de Guadalajara y 393 de Puerto Vallarta) no fue obra de la inteligencia mexicana, sino de una filtración negociada entre los mandos del CJNG y SEDENA.

La declaración de facto de esta guerra se debe a que, de acuerdo a fuentes del Ejército que pidieron su anonimato, el gobierno mexicano incumplió el pacto de respetar la vida de “El Mencho”.

El 5 de noviembre del año pasado escribí un artículo donde establecí que para resolver el clima de violencia, quizá México debería ir a la guerra y perderla.

Los 37 bloqueos contados hasta esta hora en los Estados referidos son una prueba de que la guerra ya empezó, con un agravante: bandas rivales al CJNG se han aliado contra las fuerzas del gobierno por los motivos que les he platicado aquí arriba.

CAJÓN DESASTRE

-Lo peor está ocurriendo ya, los cárteles del crimen organizado se han unificado en un frente común contra el gobierno. Que el Dios de Spinoza nos agarre confesados, y por lo pronto, el lugar más seguro para todos es nuestra propia casa.

-Y todo esto con el Mundial FIFA 2026 a la vuelta de unos cuantos meses.

Narcotráfico
Seguridad

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

