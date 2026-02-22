Gobierno debe mantenerse atento ante escalada de violencia tras abatimiento de ‘El Mencho’: experto de la UAdeC

/ 22 febrero 2026
    Gobierno debe mantenerse atento ante escalada de violencia tras abatimiento de ‘El Mencho’: experto de la UAdeC
    El investigador consideró clave que el Gobierno Federal mantenga vigilancia permanente ante posibles reacomodos y brotes de violencia. ARCHIVO

Víctor Manuel Sánchez señaló que la desarticulación del liderazgo podría detonar disputas internas y regionales en distintas entidades del país

El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, experto en temas de crimen organizado en México, Víctor Manuel Sánchez, aseveró que el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría ser un parteaguas para una escalada de violencia en el país, si el gobierno federal no se mantiene atento a los movimientos de las células regionales.

Fue este domingo cuando México amaneció con una serie de narcobloqueos, incendios y enfrentamientos armados en entidades como Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas, que se desataron tras una serie de operativos implementados por el Gobierno Federal para la desarticulación del Cártel Jalisco Nueva Generación.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Coahuila, Sheinbaum delega al Gabinete de Seguridad informe sobre situación en Jalisco tras caída de ‘El Mencho’

De acuerdo con Víctor Manuel Sánchez, esta organización criminal es hoy por hoy la más importante en México, por lo que el abatimiento de su líder es uno de los golpes más relevantes de los últimos años.

“Esta es la organización criminal más importante que existe en México. Evidentemente, este golpe es quizá el más relevante en los últimos años y el más importante en el sexenio actual. El anterior más importante fue el secuestro y la entrega de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Anterior a ello fue el arresto de ‘El Chapo’ Guzmán hace 10 años”, dijo.

Señaló que tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, luego de 15 años de liderar el Cártel Jalisco Nueva Generación, se podrían registrar disputas en diversas regiones del país, tanto entre células internas del mismo como desde otras organizaciones que buscan ampliar el control de sus territorios.

“Es muy difícil predecir lo que va a pasar, no podemos descartar ninguna de las posibilidades; hay una posibilidad de que haya un rompimiento en las células regionales que se intenten independizar y hacer su propia organización”, expuso Víctor Sánchez.

“También hay un escenario donde puede haber una transición tersa y que el líder sea Juan Carlos Valencia González, que es el hijastro de Nemesio Oseguera, pero puede que haya líderes no conformes con eso y se propicien disputas de corte regional, lo que incremente la violencia en distintas zonas del país”, agregó.

Respecto a un posible efecto de desplazamiento delincuencial generado por la acción, conocido como “efecto cucaracha”, el especialista dijo que es complicado señalarlo así, toda vez que el Cártel Jalisco Nueva Generación ya tiene operatividad en la gran mayoría de las entidades del país.

“El problema es que el Cártel Jalisco Nueva Generación ya tiene presencia en 29 de las 32 entidades federativas. Hablar de un efecto cucaracha cuando ya estás en 29 suena complejo. Lo que sí puede haber es dispersión de la violencia, como sucede en entidades como Guanajuato o Michoacán, porque ahí ya hay una disputa muy abierta contra el Cártel Jalisco, como Cárteles Unidos o el Santa Rosa de Lima, que intenten hacer movimientos. En Colima, Guerrero, Morelos y Veracruz, donde también hay competencias importantes, puede que haya incrementos de la violencia”, explicó.

Sin embargo, mencionó que el tema no termina con el abatimiento del líder del cártel, sino que en los siguientes días el Gobierno Federal deberá mantener las alertas ante posibles escaladas de violencia en todo el país.

“La importancia es que las autoridades federales estén muy atentas a los movimientos que se darán en los siguientes días. Fue un gran golpe para el Gobierno Federal, pero existe una probabilidad de escalada de violencia, donde tiene que haber un gran seguimiento territorial por parte de las autoridades federales para evitar que esto se desborde en cualquier zona”, indicó.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

