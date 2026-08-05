Coecyt invita a investigadores de Coahuila a registrarse al SEIC antes del 10 de septiembre

Investigadores, docentes, estudiantes de posgrado y especialistas dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación aún tienen oportunidad de integrarse al Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila (SEIC) 2026, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 10 de septiembre a las 23:59 horas. El proceso busca reconocer la trayectoria académica y científica de quienes generan conocimiento e impulsan proyectos con impacto para el desarrollo del estado.

La convocatoria establece una ruta de participación que inicia con la revisión de las bases, continúa con la identificación de la categoría correspondiente al perfil del aspirante, la integración de evidencias documentales, el registro en la plataforma digital, la carga de documentos y, finalmente, la publicación de resultados a través de los canales oficiales. También advierte que, una vez vencido el plazo, no se aceptarán nuevos registros, modificaciones ni documentación adicional.

El programa es coordinado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt) y contempla cinco categorías: Jóvenes Investigadores, Investigador Estatal Junior, Candidato a Investigador Estatal, Investigador Estatal Senior e Investigador Estatal Honorífico, con criterios de evaluación diferenciados según el nivel de experiencia y formación de cada participante. Entre los principales aspectos que evaluará la comisión se encuentran la calidad de las contribuciones científicas, el impacto de los resultados, la pertinencia para Coahuila, la vinculación con el Coecyt, la colaboración interinstitucional, la formación de talento y la comunicación pública de la ciencia. Además, todas las evidencias deberán ser verificables y corresponder al periodo establecido en la convocatoria.

Las bases publicadas en este sitio, también especifican los documentos válidos para acreditar publicaciones científicas, libros, patentes, proyectos de investigación, dirección de tesis, divulgación científica, organización de eventos, estancias de investigación y actividades de vinculación con los sectores productivo y social, entre otros elementos que integrarán el expediente de evaluación.

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