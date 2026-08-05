Exponen gobernadores sequía, pérdida forestal y tala ilegal

Durante un enlace a distancia hasta la mañanera, en Palacio Nacional, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que la entidad padeció durante más de tres años una sequía que provocó la pérdida de una parte importante de su patrimonio forestal.

En el marco del anuncio de la Jornada Nacional de Reforestación, gobernadores de distintas entidades expusieron problemas de sequía, pérdida de patrimonio forestal y tala ilegal que enfrentan sus estados.

“No exagero, Presidenta, si le digo que en esos tres años pasados vivimos una sequía de dimensiones bíblicas. Venimos saliendo de una sequía de más de tres años, Presidenta, donde perdimos una buena parte del patrimonio forestal”, dijo.

El Gobernador informó que su Administración trabaja en los 13 municipios más afectados para recuperar el patrimonio forestal perdido.

En Durango, el Gobernador Esteban Villegas también reconoció que esa entidad padeció una sequía compleja, aunque sostuvo que las lluvias de este año han contribuido a reducir los incendios forestales.

“Igual como usted sabe, igual que en Sonora, en el norte tuvimos una sequía muy compleja. Este año hemos estado muy bien en el tema de incendios forestales, las lluvias nos han permitido no tener tantos”, señaló.

Villegas informó que Durango cuenta con un millón de hectáreas forestales certificadas y destacó la importancia de sus bosques para la producción de agua que abastece distintas cuencas.

Explicó que parte del agua generada en la zona forestal del estado se dirige hacia Sinaloa, Chihuahua, Nayarit y la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila.

En el Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez admitió la persistencia del problema de la tala, aunque sostuvo que los incendios forestales han sido menores.

Informó que en la entidad se han restaurado y reforestado más de 8 mil hectáreas, con una inversión superior a 22 millones de pesos, y reportó una producción de 28.5 millones de plantas.

En Sonora, Durazo también informó sobre la recuperación del Bosque de La Sauceda, en Hermosillo, donde se han plantado 11 mil 200 árboles de especies nativas.

El proyecto, explicó, comenzó sobre 40 hectáreas y posteriormente incorporó otras 170, para alcanzar una superficie de 210 hectáreas.

En Jalisco, el Gobernador Pablo Lemus anunció que el próximo domingo serán plantados 10 mil árboles en Atemajac de Brizuela y que la meta estatal para este año alcanza 250 mil ejemplares.

Lemus señaló como zonas prioritarias la Sierra de Tapalpa, Sierra de Amula, Sierra del Tigre, Sierra Occidental, Costa Sur, las regiones Sur y Centro, así como el Bosque La Primavera.

La Gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, reportó que su Administración ha impulsado la plantación de más de 347 mil árboles mediante 260 jornadas de reforestación.

En Morelos, la Gobernadora Margarita González informó que las labores se concentrarán principalmente en el Bosque de Agua.

En Colima, la Gobernadora Indira Vizcaíno anunció que la jornada se realizará en el municipio de Cuauhtémoc, con más de 5 mil árboles sobre una superficie superior a cinco hectáreas.

La Jornada Nacional de Reforestación se realizará el 9 de agosto en las 32 entidades, con la plantación de más de 6.6 millones de árboles y plantas en unas 32 mil hectáreas y la participación de más de 235 mil personas.