Falta de terrenos frena construcción de escuelas nuevas en Saltillo

La subsecretaria de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Coahuila, María del Carmen Ruiz, informó que la dependencia busca actualmente un predio para desarrollar una nueva secundaria que permita atender a más de mil estudiantes entre los turnos matutino y vespertino.

La falta de reserva de terrenos destinados a la construcción de escuelas durante la planeación de zonas urbanas en Saltillo ha dificultado atender la demanda educativa en el suroriente de la ciudad, una de las zonas con mayor expansión poblacional de la ciudad donde se requiere un espacio para una secundaria.

“Seguimos buscando terrenos en el suroriente de la ciudad, que es donde hay una gran concentración de población”, señaló.

Explicó que el proyecto contempla originalmente una ‘mega secundaria’, diseñada para recibir a más de mil alumnos y atender de manera definitiva la demanda de ese sector. Sin embargo, reconoció que la falta de reserva territorial ha impedido avanzar.

“Hemos recorrido y visitado terrenos en coordinación con el municipio, pero desafortunadamente no hay espacios para construir una secundaria en ese sector. Tendríamos que irnos prácticamente a la parte ejidal y no es la idea; buscamos que la población urbana tenga el servicio cerca de donde vive”, comentó.

La funcionaria consideró que esta situación es consecuencia de una planeación urbana que durante años no contempló suficientes espacios para escuelas conforme crecía la ciudad.

“Donde hay población siempre habrá demanda de preescolar, primaria y secundaria. En administraciones anteriores no se cuidó la reserva de áreas para servicio educativo y ahora enfrentamos esa consecuencia”, dijo.

Añadió que, si no es posible concretar el proyecto de gran capacidad, la Secretaría buscará construir una secundaria convencional para entre 400 y 500 alumnos, siempre que logre obtener un terreno adecuado.

Además del proyecto para Saltillo, la Secretaría de Educación impulsa otras obras de infraestructura escolar en el estado. Entre ellas se encuentra una nueva secundaria en Torreón, cuya construcción está prevista con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026 y que permanece a la espera de que concluya el proceso de donación del terreno por parte del municipio.

También se proyecta un preescolar en Ciudad Acuña, donde la matrícula ya justifica un nuevo plantel, así como un Centro de Atención Múltiple (CAM) en General Cepeda, que permitirá acercar servicios de educación especial a estudiantes de 13 municipios que actualmente deben trasladarse a otras ciudades para recibir atención especializada.