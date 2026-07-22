Colocan semáforo en transitado crucero de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en su estrategia para fortalecer la movilidad urbana con la instalación de un nuevo semáforo en el cruce de la calle De La Fuente y el bulevar Jaime Benavides Pompa, una de las intersecciones con mayor aforo vehicular de la ciudad. Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Tomás Gutiérrez constató el avance de los trabajos y destacó que la nueva infraestructura busca mejorar el ordenamiento del tránsito, reducir riesgos de accidentes y ofrecer condiciones más seguras para automovilistas y peatones.

Las autoridades municipales informaron que el dispositivo iniciará en los próximos días un periodo de pruebas, etapa en la que se evaluará su funcionamiento y sincronización antes de entrar formalmente en operación. PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL La administración municipal señaló que esta obra forma parte de un programa de modernización vial orientado a responder al crecimiento urbano y al incremento constante del parque vehicular en Ramos Arizpe. Como antecedente, recordó la instalación del sistema de semaforización en el cruce del bulevar Gustavo Díaz Ordaz y la calle Federalismo, intervención que permitió ordenar uno de los puntos con mayor carga vehicular y mejorar las condiciones de circulación y seguridad para quienes transitan por la zona.

Tomás Gutiérrez afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para dotar al municipio de infraestructura vial moderna y eficiente, capaz de atender las nuevas necesidades de movilidad derivadas del desarrollo industrial, comercial y habitacional de la ciudad. Con la incorporación del nuevo semáforo en el cruce de De La Fuente y Jaime Benavides Pompa, el Gobierno Municipal busca consolidar una red de control vial que contribuya a reducir tiempos de traslado, ordenar el flujo vehicular y fortalecer la seguridad de quienes diariamente utilizan las principales vialidades. La administración municipal reiteró que continuará invirtiendo en obras de infraestructura que favorezcan una movilidad más eficiente, ordenada y segura, como parte de las acciones encaminadas a elevar la calidad de vida de la población y acompañar el crecimiento de Ramos Arizpe.

Temas

Tráfico Vialidad

