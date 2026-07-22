Colocan semáforo en transitado crucero de Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Colocan semáforo en transitado crucero de Ramos Arizpe
    El dispositivo iniciará un periodo de pruebas antes de entrar en operación como parte del programa de modernización vial de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Nuevo dispositivo operará en fase de prueba para optimizar la circulación y reforzar la protección de peatones y conductores

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en su estrategia para fortalecer la movilidad urbana con la instalación de un nuevo semáforo en el cruce de la calle De La Fuente y el bulevar Jaime Benavides Pompa, una de las intersecciones con mayor aforo vehicular de la ciudad.

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Tomás Gutiérrez constató el avance de los trabajos y destacó que la nueva infraestructura busca mejorar el ordenamiento del tránsito, reducir riesgos de accidentes y ofrecer condiciones más seguras para automovilistas y peatones.

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Las autoridades municipales informaron que el dispositivo iniciará en los próximos días un periodo de pruebas, etapa en la que se evaluará su funcionamiento y sincronización antes de entrar formalmente en operación.

PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL

La administración municipal señaló que esta obra forma parte de un programa de modernización vial orientado a responder al crecimiento urbano y al incremento constante del parque vehicular en Ramos Arizpe.

Como antecedente, recordó la instalación del sistema de semaforización en el cruce del bulevar Gustavo Díaz Ordaz y la calle Federalismo, intervención que permitió ordenar uno de los puntos con mayor carga vehicular y mejorar las condiciones de circulación y seguridad para quienes transitan por la zona.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez supervisó la instalación del nuevo semáforo en el cruce de De La Fuente y bulevar Jaime Benavides Pompa.
El alcalde Tomás Gutiérrez supervisó la instalación del nuevo semáforo en el cruce de De La Fuente y bulevar Jaime Benavides Pompa. CORTESÍA

Tomás Gutiérrez afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para dotar al municipio de infraestructura vial moderna y eficiente, capaz de atender las nuevas necesidades de movilidad derivadas del desarrollo industrial, comercial y habitacional de la ciudad.

Con la incorporación del nuevo semáforo en el cruce de De La Fuente y Jaime Benavides Pompa, el Gobierno Municipal busca consolidar una red de control vial que contribuya a reducir tiempos de traslado, ordenar el flujo vehicular y fortalecer la seguridad de quienes diariamente utilizan las principales vialidades.

La administración municipal reiteró que continuará invirtiendo en obras de infraestructura que favorezcan una movilidad más eficiente, ordenada y segura, como parte de las acciones encaminadas a elevar la calidad de vida de la población y acompañar el crecimiento de Ramos Arizpe.

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