Combaten gusano barrenador que amenaza nogales centenarios en Parras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 abril 2026
    Combaten gusano barrenador que amenaza nogales centenarios en Parras
    Autoridades señalaron que factores como la falta de agua y fertilización pueden favorecer la propagación de la plaga en la región. CUARTOSCURO

Autoridades implementan capacitaciones, monitoreo y acciones fitosanitarias para detectar a tiempo la plaga y evitar que el gusano dañe los nogales

El alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco, informó que el municipio trabaja intensamente para frenar el avance del gusano barrenador del nogal. Esta plaga, que afecta la estructura de los árboles, ha encendido las alarmas al detectarse en puntos donde anteriormente no se tenía registro.

“Estamos trabajando de manera muy consciente, muy permanente, con algo tan importante como es el gusano barrenador del nogal. Hemos tenido conferencias, reuniones y capacitaciones para poder disminuir al mínimo este tipo de problema”, señaló el mandatario municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-disparan-casos-de-sarampion-en-vacaciones-al-pasar-de-15-a-33-AI19990189

Orozco destacó que la situación no es exclusiva de Parras, sino que representa un reto regional que debe atenderse con responsabilidad. El objetivo principal es proteger los nogales centenarios y asegurar que los ingresos de las familias productoras no se vean mermados.

“Es una plaga que viene y se mete al tronco y se va comiendo el tronco. Y si no lo tratas a tiempo, se lo va a llevar hasta secarse”, explicó el alcalde. Añadió que factores como la falta de agua o fertilizante facilitan la propagación del insecto.

Aunque no se ha determinado un porcentaje exacto de afectación, el edil subrayó la importancia de la detección oportuna. “Vemos esta plaga en puntos de Parras donde antes no se había visto; por eso estamos actuando de manera coordinada con todos los productores”, afirmó.

A la par de estas acciones fitosanitarias, el alcalde resaltó el buen momento económico que vive el Pueblo Mágico. Tras el periodo vacacional, Parras registró una afluencia de 33 mil personas, lo que generó una derrama económica superior a los 33 millones de pesos.

“Agradecido con toda la cadena de valor, con hoteleros, con restauranteros, con tour operadores... todos dieron su mejor versión para que Parras tuviera esta gran afluencia de turistas”, comentó Orozco, destacando la coordinación con el Gobierno del Estado.

Finalmente, el munícipe señaló que el enfoque del destino ha cambiado hacia un turismo familiar y seguro. Recordó que hace cinco años se prohibió el consumo desmedido de alcohol en la Calzada del Marqués para dar un giro positivo a la imagen del municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Plagas

Localizaciones


Parras de la Fuente

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos Bocas

Dos Bocas
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada.

Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
Autoridades municipales informaron que el plan contempla intervenir todo el periférico, una de las vialidades más transitadas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
El concesionario ha señalado que el aumento en el costo del diésel y la competencia desleal han complicado la operación del servicio.

Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa
La guerra en Oriente Medio ha trastocado la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que advirtió en un informe del 14 de abril de 2026 que las perturbaciones en los mercados petroleros podrían frenar el crecimiento, avivar la inflación y aumentar la posibilidad de una recesión global.

La guerra en Medio Oriente frenará el crecimiento económico mundial, advierte el FMI
Los icónicos estudios de Paramount en Hollywood, escenario de una industria que hoy enfrenta la incertidumbre tras el anuncio de su posible fusión con Warner Bros. Discovery

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros