Combaten gusano barrenador que amenaza nogales centenarios en Parras

“Estamos trabajando de manera muy consciente, muy permanente, con algo tan importante como es el gusano barrenador del nogal. Hemos tenido conferencias, reuniones y capacitaciones para poder disminuir al mínimo este tipo de problema”, señaló el mandatario municipal.

El alcalde de Parras de la Fuente , Fernando Orozco, informó que el municipio trabaja intensamente para frenar el avance del gusano barrenador del nogal. Esta plaga, que afecta la estructura de los árboles, ha encendido las alarmas al detectarse en puntos donde anteriormente no se tenía registro.

Orozco destacó que la situación no es exclusiva de Parras, sino que representa un reto regional que debe atenderse con responsabilidad. El objetivo principal es proteger los nogales centenarios y asegurar que los ingresos de las familias productoras no se vean mermados.

“Es una plaga que viene y se mete al tronco y se va comiendo el tronco. Y si no lo tratas a tiempo, se lo va a llevar hasta secarse”, explicó el alcalde. Añadió que factores como la falta de agua o fertilizante facilitan la propagación del insecto.

Aunque no se ha determinado un porcentaje exacto de afectación, el edil subrayó la importancia de la detección oportuna. “Vemos esta plaga en puntos de Parras donde antes no se había visto; por eso estamos actuando de manera coordinada con todos los productores”, afirmó.

A la par de estas acciones fitosanitarias, el alcalde resaltó el buen momento económico que vive el Pueblo Mágico. Tras el periodo vacacional, Parras registró una afluencia de 33 mil personas, lo que generó una derrama económica superior a los 33 millones de pesos.

“Agradecido con toda la cadena de valor, con hoteleros, con restauranteros, con tour operadores... todos dieron su mejor versión para que Parras tuviera esta gran afluencia de turistas”, comentó Orozco, destacando la coordinación con el Gobierno del Estado.

Finalmente, el munícipe señaló que el enfoque del destino ha cambiado hacia un turismo familiar y seguro. Recordó que hace cinco años se prohibió el consumo desmedido de alcohol en la Calzada del Marqués para dar un giro positivo a la imagen del municipio.