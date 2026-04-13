Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

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Coahuila
/ 13 abril 2026
    Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33
    La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa. Freepik

Tras concluir el periodo vacacional, Salud reporta un aumento de más de 100% en las últimas dos semanas

Los casos de sarampión se dispararon durante las vacaciones en Coahuila, al reportar un incremento de más del 100 por ciento en las últimas dos semanas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud federal, la entidad pasó de 15 casos confirmados el pasado 26 de marzo a un acumulado de 33 contagios al lunes 13 de abril.

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Este repunte representa la detección de 18 nuevos casos durante las vacaciones. Asimismo, se informó que en Coahuila no se han registrado fallecimientos por esta causa; sin embargo, a nivel nacional se documentó una defunción en el mismo periodo.

El panorama en el país también muestra un aumento. Antes de las vacaciones se contabilizaban 8 mil 145 casos, cifra que ascendió a 9 mil 301 contagios a nivel nacional.

Las estadísticas oficiales indican que los menores de un año son el grupo más afectado por la enfermedad, seguidos por niños de entre uno y cuatro años.

¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN Y CÓMO SE CONTAGIA?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte infantil a nivel global. Se trata de un virus altamente contagioso que se transmite a través de gotículas expulsadas por la nariz y la boca al hablar, toser o estornudar, ya sea por contacto directo o por el aire.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los síntomas iniciales incluyen fiebre alta —que puede alcanzar los 40 grados— durante al menos tres días, así como tos, secreción nasal y conjuntivitis.

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En personas con sistemas inmunológicos debilitados, la enfermedad puede complicarse y derivar en cuadros graves, como neumonía. El IMSS destaca que no existe un tratamiento específico para el sarampión, por lo que los pacientes suelen recuperarse con reposo y atención a los síntomas.

PREVENCIÓN: LA CLAVE ES LA VACUNA

El IMSS ha subrayado que la vacunación es la principal medida preventiva. La vacuna triple viral protege a los niños contra sarampión, rubéola y parotiditis, mientras que la doble viral está dirigida a adolescentes y adultos para prevenir sarampión y rubéola.

Las autoridades sanitarias exhortan a la población a acudir a su clínica para completar sus esquemas de vacunación. Se advierte que esta vacuna no debe aplicarse durante el primer trimestre del embarazo.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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