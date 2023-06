Como el niño que se quitó la vida por negarle oír a Peso Pluma hay más: Obispo de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño, pidió a los padres de familia estar atentos para detectar cualquier conducta en los hijos con el fin de prevenir hechos tan lamentables como los registrados la semana anterior, en los que un niño se quitó la vida.

Sobre el caso dijo que seguramente existen más jovencitos pensando en lo mismo, por lo que expresó que hay preocupación de los padres de familia ante el temor de que sus hijos pudieran tomar una fatal decisión.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: maestra acusada de abusar de niñas en kínder ‘García Márquez’ fue trasladada a escuela de Mirasierra

Mencionó que son casos que duelen mucho y, por ello, toda la sociedad debe preguntarse: “¿qué nos ha faltado?”

“Esto no debe repetirse, no debe de suceder, pero es un botón de muestra, veo a papás y mamás preocupados por la situación, porque sienten que su hijo también puede estar así, me lo han comentado en estos últimos días”, aseveró.

El prelado urgió a todos los sectores, civil, educativo, gubernamental, familiar, a que pongan la atención debida, pues se debe buscar la causa que provoca este tipo de casos, los cuales, aseguró: si no hacemos nada, lamentablemente seguirán presentándose.