Comparte Saltillo a Ucrania, Kosovo y Myanmar modelo de Justicia Cívica auspiciado por USAID

Una delegación compuesta por representantes de Ucrania, Kosovo y Myanmar, con el respaldo de la USAID, se reunió con el Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Federico Fernández Montañez, y los coordinadores de área para conocer el modelo de Justicia Cívica que ya se encuentra en funcionamiento en la ciudad.

Este encuentro marca otro hito en la colaboración entre el Gobierno Municipal de Saltillo, liderado por el alcalde José María Fraustro Siller, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID por sus siglas en inglés.

“A esta delegación que nos visita les mostramos la forma en que implementamos este modelo de Justicia Cívica, así como los beneficios que se tienen con su funcionamiento”, señaló el Comisionado Federico Fernández.

Los representantes visitantes mostraron un profundo interés en las ventajas de este modelo y los logros obtenidos en Saltillo desde su implementación, el cual está en línea con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica del Gobierno Federal.

TE PUEDE INTERESAR: Con incremento al ISN, Coahuila recaudará mil 500 mdp adicionales

Federico Fernández destacó que la Unidad de Justicia Cívica, dirigida por Karina García en la Comisaría de Seguridad, cuenta con personal altamente capacitado en mediación de conflictos y resolución de disputas vecinales.

Asimismo, resaltó que Saltillo se destaca como uno de los pocos municipios donde se lleva a cabo la mediación policial “In Situ,” gracias a la capacitación y recursos proporcionados por el alcalde Fraustro Siller.

El Comisionado Fernández informó que la Unidad de Justicia Cívica ha logrado una efectividad del 95 por ciento en la resolución de conflictos, atendiendo un total de mil 290 reportes.

La reunión contó con la presencia de representantes de Ucrania, incluyendo a Artem Shaipov de USAID Justice For All Activity; de Kosovo, a Artan Hadri de USAID Justice For All Activity; de Myanmar, a Yein Myaw de USAID Promoting the Rule of Law in Myanmar Project; además de Tomas Bridle de Chemonics Washington, D.C.; José Lobo Carrillo, director del programa Previ de USAID; y Héctor Alvear, coordinador del programa Previ.