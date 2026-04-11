Compite Múzquiz en ‘Premios Mágicos México Excelencias’

De acuerdo con la información difundida , la tradicional arreada será el evento con el que concursarán en la categoría “mejor producto turístico” . Asimismo, el municipio competirá en otras categorías como la de “cultura”.

MÚZQUIZ, COAH.- El municipio de Múzquiz participa en los Premios Mágicos por Excelencias 2026 , un certamen nacional que reconoce proyectos turísticos y culturales de los Pueblos Mágicos del país.

En cuanto a la arreada de ganado es una actividad que se realiza en el municipio como recreación de una práctica histórica que formó parte del desarrollo económico de la región, cuando el traslado de ganado se realizaba a pie hacia puntos de embarque.

En su edición más reciente, participaron más de 70 vaqueros y se arriaron más de 600 cabezas de ganado en un recorrido que partió del rancho El Jaralito hacia la plaza principal.

El certamen contempla categorías como Cultural, Gastronomía, Patrimonio y Arquitectura, Inclusión y Accesibilidad, y Mejor Producto Turístico, entre otras, y tiene como objetivo reconocer proyectos que promuevan la identidad, el patrimonio y la actividad turística en los destinos participantes.

La votación pública estará abierta hasta el 14 de abril a través de la plataforma digital del concurso, como parte del proceso para definir a los ganadores.