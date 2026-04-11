Compite Múzquiz en ‘Premios Mágicos México Excelencias’

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Coahuila
/ 11 abril 2026
    Compite Múzquiz en ‘Premios Mágicos México Excelencias’
    La arreada de ganado en Múzquiz es el proyecto con el que el municipio compite en la categoría de Mejor Producto Turístico. HÉCTOR GARCÍA

El Pueblo Mágico participa en los Premios Mágicos por Excelencias 2026 y la votación pública estará abierta hasta el 14 de abril

MÚZQUIZ, COAH.- El municipio de Múzquiz participa en los Premios Mágicos por Excelencias 2026, un certamen nacional que reconoce proyectos turísticos y culturales de los Pueblos Mágicos del país.

De acuerdo con la información difundida , la tradicional arreada será el evento con el que concursarán en la categoría “mejor producto turístico”. Asimismo, el municipio competirá en otras categorías como la de “cultura”.

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En cuanto a la arreada de ganado es una actividad que se realiza en el municipio como recreación de una práctica histórica que formó parte del desarrollo económico de la región, cuando el traslado de ganado se realizaba a pie hacia puntos de embarque.

En su edición más reciente, participaron más de 70 vaqueros y se arriaron más de 600 cabezas de ganado en un recorrido que partió del rancho El Jaralito hacia la plaza principal.

El certamen contempla categorías como Cultural, Gastronomía, Patrimonio y Arquitectura, Inclusión y Accesibilidad, y Mejor Producto Turístico, entre otras, y tiene como objetivo reconocer proyectos que promuevan la identidad, el patrimonio y la actividad turística en los destinos participantes.

La votación pública estará abierta hasta el 14 de abril a través de la plataforma digital del concurso, como parte del proceso para definir a los ganadores.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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