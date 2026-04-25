Comunidad de Acatita reconoce obras y apoyos impulsados por el Municipio de Ramos Arizpe

SAN ANTONIO DE ACATITA, MPIO. DE RAMOS ARIZPE, COAH. Habitantes de la congregación de San Antonio de Acatita expresaron su reconocimiento al trabajo encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al señalar que las acciones emprendidas responden directamente a las necesidades planteadas por la propia población. Encabezados por María Rosales Dávila, las y los vecinos de esta comunidad perteneciente a Ramos Arizpe, coincidieron en que la construcción de una explanada comunitaria representa un avance significativo, al convertirse en un espacio para la convivencia, la organización social y la generación de ingresos.

“Esta obra la solicitamos nosotros y hoy es una realidad. Será un lugar para reuniones, celebraciones y actividades que beneficien a nuestras familias”, expresó. Por su parte, Juan Antonio Hernández López destacó que el respaldo institucional ha sido constante, con acciones que impactan de forma directa en la vida diaria del ejido. INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS FORTALECEN VIDA RURAL En ese sentido, habitantes señalaron que los beneficios no se limitan a una sola intervención, sino que incluyen mejoras en servicios básicos y apoyos al campo, lo que ha contribuido a elevar las condiciones de bienestar.

Rosa Elvira Martínez Torres subrayó que la participación de la comunidad en la toma de decisiones ha sido clave para lograr resultados más efectivos y duraderos. “Aquí se escucha a la gente y se atienden nuestras prioridades. Eso genera confianza porque vemos cambios reales”, afirmó. Además de la explanada, se han implementado acciones como rehabilitación de luminarias, rastreo de barbecho, entrega de semilla y fortalecimiento del transporte escolar, lo que permite que más familias permanezcan y desarrollen su proyecto de vida en la comunidad.

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