Ramos Arizpe impulsa limpieza urbana con programa ‘Todos chambeando’

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Coahuila
/ 25 abril 2026
    Ramos Arizpe impulsa limpieza urbana con programa ‘Todos chambeando’
    Programa mejora imagen urbana y condiciones para las familias. CORTESÍA

Acciones continuas mejoran espacios públicos, amplían cobertura y elevan condiciones de vida en colonias y vialidades

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una estrategia constante de mantenimiento y mejoramiento de la imagen urbana, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en la atención de espacios públicos mediante el programa “Todos chambeando”, enfocado en fortalecer el orden y la funcionalidad de la ciudad.

A través de cuadrillas operativas, se realizan labores permanentes de limpieza general, recolección de residuos, retiro de cacharros y escombro, así como rehabilitación de áreas verdes. Estas acciones buscan mantener entornos más seguros y agradables para las familias.

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Los trabajos han llegado a colonias como El Mirador, El Cactus, Manantiales del Valle, Analco, zona centro, colonia del Valle, La Hacienda II y Nuevo Ramos Arizpe, logrando una cobertura amplia que impacta directamente en la calidad del entorno urbano.

REFUERZAN SERVICIO CON MÁS EQUIPO Y COBERTURA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el fortalecimiento de los servicios públicos ha sido clave para ampliar la capacidad de atención en distintos sectores del municipio.

$!Cuadrillas municipales realizan labores de limpieza en colonias y vialidades.
Cuadrillas municipales realizan labores de limpieza en colonias y vialidades. CORTESÍA

Señaló que, con la incorporación de nuevas herramientas y unidades, se ha logrado optimizar rutas y responder con mayor eficiencia a las necesidades de la población, mejorando tanto la imagen urbana como las condiciones de vida.

Como parte de este esfuerzo, recientemente se sumaron dos camiones recolectores, una unidad tipo roll off con cinco contenedores y una barredora mecánica, lo que permite atender zonas de alta demanda y ampliar la cobertura del servicio.

Estas acciones consolidan una dinámica de trabajo continuo orientada a mantener una ciudad más limpia, ordenada y funcional para sus habitantes.

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