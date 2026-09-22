Con apoyo de tecnología capturan a Valentín ‘N’, dueño del anexo ‘Fe Esperanza y Amor’ de Monclova; intentó escapar: FGE

Tras ser ubicado con estas herramientas de investigación, los agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un segundo cateo en un domicilio de Monclova, donde finalmente encontraron al hombre, quien todavía intentó escapar al brincar hacia una vivienda contigua.

MONCLOVA, COAH.- Con apoyo de medios digitales y tecnológicos, además de labores de inteligencia y búsqueda en campo, la Fiscalía General del Estado logró ubicar y detener a Valentín “N”, propietario del anexo “Fe, Esperanza y Amor”, quien era buscado por su presunta responsabilidad en el homicidio ocurrido el pasado 5 de mayo.

Así lo dio a conocer Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, quien explicó que la localización de Valentín “N” fue resultado de un trabajo de investigación que incluyó medios cibernéticos, herramientas digitales, tecnología y labores de campo.

Señaló que durante el fin de semana se realizó un primer cateo, pero en ese momento no fue posible concretar la detención.

Los agentes continuaron con la búsqueda y, mediante la información obtenida durante las investigaciones, lograron precisar su ubicación.

Con los nuevos datos, la Fiscalía solicitó una segunda orden de cateo ante la autoridad judicial y fue durante este operativo cuando los agentes lograron ubicar a Valentín “N”.

Al verse descubierto, el propietario del anexo intentó huir brincando hacia un domicilio contiguo, pero los elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron detenerlo y cumplimentar la orden de aprehensión.

“Se hizo una labor de identificación, de búsqueda en campo, utilizando medios cibernéticos y digitales para dar con la ubicación de esta persona”, explicó Lazo Chapa.

Una vez detenido, Valentín “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial y será presentado ante el juez de la causa a las 11:30 horas de este martes, en la audiencia donde se dará seguimiento al proceso en su contra por el delito de homicidio calificado.

El delegado recordó que desde el inicio de la investigación fueron detenidas dos personas relacionadas con los hechos, señaladas como autores materiales del homicidio ocurrido al interior del centro de rehabilitación.

Sobre la posible condena, explicó que el delito contempla una penalidad de entre 18 y 35 años de prisión, dependiendo de las calificativas que logren acreditarse durante el proceso judicial.

Lazo Chapa destacó que la Fiscalía mantuvo las labores de investigación hasta lograr ubicar al presunto responsable y concretar su detención, para posteriormente ponerlo a disposición del juez, quien determinará lo conducente dentro del proceso.