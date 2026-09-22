Con apoyo de tecnología capturan a Valentín ‘N’, dueño del anexo ‘Fe Esperanza y Amor’ de Monclova; intentó escapar: FGE

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Con apoyo de tecnología capturan a Valentín ‘N’, dueño del anexo ‘Fe Esperanza y Amor’ de Monclova; intentó escapar: FGE
    Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, informó sobre la detención del propietario del anexo “Fe, Esperanza y Amor”. LIDIET MEXICANO

Valentín “N” fue localizado durante un segundo cateo en Monclova tras una investigación con herramientas digitales y labores de campo

MONCLOVA, COAH.- Con apoyo de medios digitales y tecnológicos, además de labores de inteligencia y búsqueda en campo, la Fiscalía General del Estado logró ubicar y detener a Valentín “N”, propietario del anexo “Fe, Esperanza y Amor”, quien era buscado por su presunta responsabilidad en el homicidio ocurrido el pasado 5 de mayo.

Tras ser ubicado con estas herramientas de investigación, los agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un segundo cateo en un domicilio de Monclova, donde finalmente encontraron al hombre, quien todavía intentó escapar al brincar hacia una vivienda contigua.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-vive-ahmsa-horas-clave-en-proceso-de-ser-rescatada-ED23644563

Así lo dio a conocer Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, quien explicó que la localización de Valentín “N” fue resultado de un trabajo de investigación que incluyó medios cibernéticos, herramientas digitales, tecnología y labores de campo.

$!Valentín “N”, propietario del anexo “Fe, Esperanza y Amor”, fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal.
Valentín “N”, propietario del anexo “Fe, Esperanza y Amor”, fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal. LIDIET MEXICANO

Señaló que durante el fin de semana se realizó un primer cateo, pero en ese momento no fue posible concretar la detención.

Los agentes continuaron con la búsqueda y, mediante la información obtenida durante las investigaciones, lograron precisar su ubicación.

Con los nuevos datos, la Fiscalía solicitó una segunda orden de cateo ante la autoridad judicial y fue durante este operativo cuando los agentes lograron ubicar a Valentín “N”.

Al verse descubierto, el propietario del anexo intentó huir brincando hacia un domicilio contiguo, pero los elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron detenerlo y cumplimentar la orden de aprehensión.

“Se hizo una labor de identificación, de búsqueda en campo, utilizando medios cibernéticos y digitales para dar con la ubicación de esta persona”, explicó Lazo Chapa.

Una vez detenido, Valentín “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial y será presentado ante el juez de la causa a las 11:30 horas de este martes, en la audiencia donde se dará seguimiento al proceso en su contra por el delito de homicidio calificado.

El delegado recordó que desde el inicio de la investigación fueron detenidas dos personas relacionadas con los hechos, señaladas como autores materiales del homicidio ocurrido al interior del centro de rehabilitación.

Sobre la posible condena, explicó que el delito contempla una penalidad de entre 18 y 35 años de prisión, dependiendo de las calificativas que logren acreditarse durante el proceso judicial.

Lazo Chapa destacó que la Fiscalía mantuvo las labores de investigación hasta lograr ubicar al presunto responsable y concretar su detención, para posteriormente ponerlo a disposición del juez, quien determinará lo conducente dentro del proceso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
anexos

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


FGE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Evolución del dedazo en Morena

Evolución del dedazo en Morena
true

PAN Coahuila: El arte de quebrar la sucursal
true

POLITICÓN: Morena Coahuila arrancará ¡otra vez! en desventaja electoral por retraso en candidaturas
Esta semana es crucial para el futuro de AHMSA, el viernes se tiene programada la subasta que permitiría reactivar a la siderúrgica.

Monclova: Vive AHMSA horas clave en proceso de ser ‘rescatada’
La Ley Estatal de Educación establece que los dispositivos móviles no deben utilizarse como distractores durante las horas efectivas de clase.

Coahuila ya regulaba uso de celulares en escuelas; nueva normativa federal endurecerá reglas
Alejandra Ortega encontró en 2026 el impulso que necesitaba para volver a competir al máximo nivel.

Alejandra Ortega vuelve a brillar y entra en la carrera por el Premio Nacional de Deportes 2026
Trump TV, el nuevo canal de streaming del gobierno estadounidense tras el veto a las grandes cadenas televisivas.

¿Qué es Trump TV? El nuevo canal del gobierno estadounidense ante su disputa con los medios
El Papa León XIV llega a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 16 de septiembre de 2026.

Regresa Robert Prevost a Latinoamérica en un viaje de 11 días, en 14 ciudades, 35 discursos y 9 misas