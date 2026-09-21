Alejandra Ortega vuelve a brillar y entra en la carrera por el Premio Nacional de Deportes 2026
Tras superar lesiones y considerar el retiro, la marchista mexicana Alejandra Ortega regresó a la élite internacional y fue incluida entre las candidatas al Premio Nacional de Deportes 2026.
Después de atravesar uno de los momentos más complicados de su carrera, Alejandra Ortega encontró en 2026 el impulso que necesitaba para volver a competir al máximo nivel y recuperar su lugar entre las principales figuras del atletismo mexicano.
La marchista mexicana, quien llegó a considerar el retiro tras enfrentar una lesión y diversos tropiezos, consiguió resultados destacados en competencias internacionales que la colocaron nuevamente bajo los reflectores.
Su regreso tuvo como uno de sus principales logros la medalla de plata en el Mundial de Marcha por Equipos, resultado que ahora también la llevó a ser considerada para el Premio Nacional de Deportes 2026.
ALEJANDRA ORTEGA ES CANDIDATA AL PREMIO NACIONAL DE DEPORTES
Ortega fue incluida entre las deportistas consideradas para recibir el Premio Nacional de Deportes 2026, tanto por sus resultados como por la trayectoria construida a lo largo de 23 años dedicados al deporte.
La mexicana aparece en las categorías de mejor deportista y trayectoria deportiva, luego de una temporada en la que volvió a competir al más alto nivel internacional.
Para Ortega, la nominación representa un reconocimiento al esfuerzo realizado durante más de dos décadas y, especialmente, al proceso que tuvo que enfrentar para regresar a las competencias.
“Después de venir de una lesión bastante fuerte y tropiezos se dio ser subcampeona del mundo en medio maratón. Me siento contenta, es un premio significativo para los deportistas mexicanos y es el resultado de 23 años de trabajo”, señaló.
LA MARCHISTA ESTUVO CERCA DE RETIRARSE
El camino hacia este reconocimiento no fue sencillo. La deportista mexicana reconoció que, después de las dificultades que enfrentó, llegó a pensar seriamente en poner punto final a su carrera.
Sin embargo, el respaldo de su entrenador, Alfonso Ortiz, fue determinante para que decidiera intentarlo nuevamente.
Ortega explicó que su entrenador modificó su preparación y trabajó en distintos aspectos que le permitieron corregir detalles y recuperar confianza en sus capacidades.
“Yo quería ya tirar la toalla y retirarme, pero mi entrenador me dio la confianza para volver a intentarlo”, recordó.
ORTEGA MANTIENE LA MIRADA EN LOS ÁNGELES 2028
El regreso de la marchista también renovó sus objetivos deportivos. Después de recuperar su confianza y conseguir resultados importantes en 2026, Ortega mantiene entre sus principales metas llegar en las mejores condiciones posibles a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La atleta describió este año como “mágico”, luego de que los resultados internacionales llegaran tras una etapa marcada por lesiones y dudas sobre su continuidad.
Ahora, la nominación al Premio Nacional de Deportes 2026 representa otro reconocimiento a una trayectoria que la propia Ortega considera resultado de años de trabajo y perseverancia.