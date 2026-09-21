Alejandra Ortega vuelve a brillar y entra en la carrera por el Premio Nacional de Deportes 2026

Después de atravesar uno de los momentos más complicados de su carrera, Alejandra Ortega encontró en 2026 el impulso que necesitaba para volver a competir al máximo nivel y recuperar su lugar entre las principales figuras del atletismo mexicano .

La marchista mexicana, quien llegó a considerar el retiro tras enfrentar una lesión y diversos tropiezos, consiguió resultados destacados en competencias internacionales que la colocaron nuevamente bajo los reflectores.

Su regreso tuvo como uno de sus principales logros la medalla de plata en el Mundial de Marcha por Equipos, resultado que ahora también la llevó a ser considerada para el Premio Nacional de Deportes 2026.

ALEJANDRA ORTEGA ES CANDIDATA AL PREMIO NACIONAL DE DEPORTES

Ortega fue incluida entre las deportistas consideradas para recibir el Premio Nacional de Deportes 2026, tanto por sus resultados como por la trayectoria construida a lo largo de 23 años dedicados al deporte.

La mexicana aparece en las categorías de mejor deportista y trayectoria deportiva, luego de una temporada en la que volvió a competir al más alto nivel internacional.

Para Ortega, la nominación representa un reconocimiento al esfuerzo realizado durante más de dos décadas y, especialmente, al proceso que tuvo que enfrentar para regresar a las competencias.

“Después de venir de una lesión bastante fuerte y tropiezos se dio ser subcampeona del mundo en medio maratón. Me siento contenta, es un premio significativo para los deportistas mexicanos y es el resultado de 23 años de trabajo”, señaló.