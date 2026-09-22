Monclova: Vive AHMSA horas clave en proceso de ser ‘rescatada’

MONCLOVA.- Altos Hornos de México (AHMSA) vive horas clave para su rescate, luego de que al primer minuto de este martes se venció el plazo para acreditar la garantía de seriedad; sin embargo, al cierre de esta edición no existe información oficial que permita conocer si alguno de los seis postores precalificados cumplió con este requisito. Los interesados tenían hasta las 23:59 horas de ayer, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizara una prórroga de tres días hábiles solicitada por la sindicatura.

La garantía de seriedad establecida para cada participante asciende a 56 millones 368 mil 903 dólares, equivalente al 5 por ciento del valor mínimo de referencia de la unidad productiva. Los seis interesados que superaron la etapa de precalificación serían: Argentem Creek Partners, Compañía Yepal, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), Grupo Metals-Mex, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Pous Escalante.

Sin embargo, haber superado la precalificación no significa que los seis estén habilitados para participar en la puja. La acreditación y validación de la garantía constituye el requisito para determinar qué postores podrán llegar formalmente a la audiencia de subasta. En el transcurso de ayer no se hizo hecho público ningún reporte que identificara a los interesados que hubieran cumplido con esta condición, por lo que el número de participantes que finalmente podrán presentar ofertas permanece sin confirmarse.

La subasta conjunta de AHMSA y Minosa está programada para el viernes 25 de septiembre, a las 10:00 horas, en la Ciudad de México. Se trata del segundo intento de venta, luego de que el primer proceso, realizado en febrero, concluyera sin postores ni ofertas. En esta ocasión, el procedimiento contempla la venta de los activos esenciales de ambas empresas como una sola unidad productiva.

La definición de los participantes es relevante para los trabajadores de la Región Centro de Coahuila, quienes permanecen a la espera de una resolución que permita avanzar en la atención de los adeudos laborales acumulados durante el proceso concursal.

Casi 10 mil extrabajadores de AHMSA forman parte del padrón laboral reconocido dentro del concurso. Para AHMSA y Minera del Norte (Minosa) se estableció una bolsa de 19 mil 248 millones 594 mil pesos correspondiente a créditos laborales preferentes y no preferentes, cuya recuperación dependerá de los recursos que genere el procedimiento. El dirigente del Sindicato Nacional Democrático Minero, Ismael Leija Escalante, llamó a esperar la información oficial sobre el proceso y confirmó que la subasta permanece programada para este viernes.

¿QUÉ PASA SI NO SE ACREDITA NINGUNA GARANTÍA? Si al concluir el plazo ninguno de los seis precalificados acredita y valida la garantía de seriedad, no habría participantes habilitados para presentar ofertas en la subasta del 25 de septiembre. En ese escenario, correspondería al juzgado y a la sindicatura determinar las acciones subsecuentes dentro del procedimiento concursal, de acuerdo con las bases de enajenación y las resoluciones emitidas durante el proceso.

El antecedente inmediato es el primer intento de enajenación, cuando no se depositaron las garantías requeridas. La diferencia en el proceso actual es que seis interesados superaron la etapa de precalificación y existe una nueva fecha formal de subasta. El dato que permanece pendiente es cuántos de ellos cumplieron con el requisito financiero antes de que concluyera el plazo de anoche.

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