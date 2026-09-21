¿Qué es Trump TV? El nuevo canal del gobierno estadounidense ante su disputa con los medios

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    ¿Qué es Trump TV? El nuevo canal del gobierno estadounidense ante su disputa con los medios
    Trump TV, el nuevo canal de streaming del gobierno estadounidense tras el veto a las grandes cadenas televisivas. X

La Casa Blanca lanza su propia plataforma de transmisiones en vivo acusando a cadenas de prensa tradicionales de difundir “noticias falsas”.

Trump TV es el nuevo canal oficial del gobierno estadounidense para transmitir discursos y conferencias en vivo. La plataforma busca conectar a la administración de Donald Trump con la ciudadanía sin intermediarios ni filtros periodísticos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/the-new-york-times-se-une-a-la-protesta-contra-trump-y-suspende-fotos-de-la-casa-blanca-KD23641193

La creación de este canal responde al veto impuesto a tres medios de comunicación. La Casa Blanca revocó los pases de prensa a los reporteros de CNN, MS NOW y Politico tras acusarlos de difundir noticias falsas. Ante el bloqueo, la administración decidió producir y emitir su propio contenido.

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE LAS GRANDES CADENAS DE TELEVISIÓN?

Los principales medios de comunicación protestaron de inmediato contra el bloqueo periodístico. En solidaridad con los canales excluidos, las redes ABC, CBS, NBC y Fox News suspendieron temporalmente la cobertura conjunta (press pool) que realiza el grupo de periodistas acreditados en la Casa Blanca.

La falta de señal compartida aceleró la puesta en marcha de Trump TV. Sin cámaras de los medios tradicionales en los eventos oficiales, la administración comenzó a transmitir de forma inmediata mediante su propio canal de streaming.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/asiste-trump-a-la-onu-con-la-mirada-puesta-en-iran-tras-sus-criticas-a-naciones-unidas-y-sin-cobertura-audiovisual-IE23638440

DEMANDA LEGAL CONTRA EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda conjunta contra la administración Trump. Los medios afectados afirman que la cancelación de sus credenciales viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual protege la libertad de prensa.

Las organizaciones de periodistas advierten sobre el peligro de un medio estatal. Diversas asociaciones señalan que sustituir a la prensa independiente por un canal propio del gobierno sienta un precedente preocupante para la transparencia democrática.

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Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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