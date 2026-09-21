¿Qué es Trump TV? El nuevo canal del gobierno estadounidense ante su disputa con los medios

Trump TV es el nuevo canal oficial del gobierno estadounidense para transmitir discursos y conferencias en vivo. La plataforma busca conectar a la administración de Donald Trump con la ciudadanía sin intermediarios ni filtros periodísticos.

La creación de este canal responde al veto impuesto a tres medios de comunicación. La Casa Blanca revocó los pases de prensa a los reporteros de CNN, MS NOW y Politico tras acusarlos de difundir noticias falsas. Ante el bloqueo, la administración decidió producir y emitir su propio contenido.

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE LAS GRANDES CADENAS DE TELEVISIÓN?

Los principales medios de comunicación protestaron de inmediato contra el bloqueo periodístico. En solidaridad con los canales excluidos, las redes ABC, CBS, NBC y Fox News suspendieron temporalmente la cobertura conjunta (press pool) que realiza el grupo de periodistas acreditados en la Casa Blanca.

La falta de señal compartida aceleró la puesta en marcha de Trump TV. Sin cámaras de los medios tradicionales en los eventos oficiales, la administración comenzó a transmitir de forma inmediata mediante su propio canal de streaming.