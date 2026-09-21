Coahuila ya regulaba uso de celulares en escuelas; nueva normativa federal endurecerá reglas

Tras varias semanas de discusión, el pasado viernes el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció nuevas reglas para el uso de celulares y tabletas en las escuelas del país. Para Coahuila, la medida permanece, ya que la regulación de los dispositivos en el aula ya existe desde 2020. La legislación estatal vigente, que se encuentra en la fracción VII del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, establece que los dispositivos móviles no deben utilizarse como distractores durante las horas efectivas de clase. Esto permite que los estudiantes los lleven a los planteles, pero limita su uso cuando interfieren con las actividades escolares.

La nueva disposición federal señala que a partir de noviembre los celulares deberán permanecer en las mochilas, pero no podrán utilizarse durante las clases ni el recreo con excepción de situaciones de emergencia y para actividades autorizadas por la escuela. El cambio federal fue acordado por los secretarios de Educación de las 32 entidades durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU). Mario Delgado explicó que el acuerdo busca restringir el uso de estos dispositivos y no impedir que los estudiantes los lleven a las escuelas. Durante la conferencia matutina de este lunes, señaló que las excepciones contemplan casos de emergencia y actividades autorizadas. “Principalmente que no queríamos caer en un tema que dijera prohibir, sino restringir porque se podía interpretar de que no podías llevar el celular a la escuela”, explicó. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la regulación no parte de cero, pues 16 estados ya contaban con disposiciones relacionadas con el uso de celulares en las escuelas.

La presidenta indicó que, tras la publicación de la disposición, se dará un periodo para informar a docentes, estudiantes y familias antes de su entrada en vigor. La intención, explicó, es reducir el uso indiscriminado de pantallas durante la jornada escolar y favorecer la atención, la creatividad, el aprendizaje y la convivencia. En educación media superior, las reglas serán definidas por cada comunidad educativa, mientras que en educación superior se busca fomentar un uso responsable y seguro de los dispositivos.

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