Con conversatorio, promueven DIF Coahuila y PJ protección de las infancias

Con el objetivo de mejorar la atención a niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales, el DIF Coahuila y el Poder Judicial del Estado llevaron a cabo el Segundo Conversatorio “Por la Infancia y la Justicia”, un encuentro enfocado en unificar criterios técnicos y fortalecer la comunicación entre las instituciones que atienden casos relacionados con la niñez.

Durante el evento, realizado en coordinación interinstitucional, participaron magistrados, jueces, personal del Poder Judicial, psicólogos y coordinadores del DIF Coahuila, así como representantes de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF).

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de generar espacios de diálogo que coloquen a la infancia en el centro de las decisiones judiciales y sociales. Señaló que la institución trabaja para garantizar entornos seguros y con oportunidades de desarrollo para todos los menores.

“Estos encuentros fortalecen la unión entre instituciones y nos permiten actuar con mayor sensibilidad, eficacia y empatía en cada proceso que involucra a niñas y niños”, expresó.

En el conversatorio se abordaron temas como sensibilización parental, intervención terapéutica, convivencias familiares supervisadas y efectos psicológicos en menores, además de la revisión del Acuerdo C-183/2024 del Consejo de la Judicatura, que establece lineamientos para la atención emocional y los procesos derivados de órdenes judiciales.

Entre los asistentes estuvieron José Ignacio Máynez Varela, magistrado presidente de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia; Katy Salinas Pérez, fiscal de las Mujeres y la Niñez; María Teresa Araiza Llaguno, procuradora de los Niños, las Niñas y la Familia; y Yezka Garza Ramírez, magistrada de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia.

De acuerdo con los organizadores, el encuentro busca fortalecer la coordinación entre el sistema judicial y las áreas de atención psicológica y social, con el fin de mejorar los mecanismos de protección integral y bienestar emocional de la niñez coahuilense.