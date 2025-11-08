Candela se pinta de violeta: inauguran espacio de apoyo para mujeres

TE PUEDE INTERESAR: CTM Frontera mantiene tradición; sin adelanto de aguinaldo por Buen Fin

El nuevo espacio forma parte de la estrategia estatal para prevenir y erradicar la violencia de género, ofreciendo acompañamiento psicológico, orientación y canalización inmediata a mujeres, niñas y adolescentes que enfrenten situaciones de riesgo.

CANDELA, COAH.- con el propósito de fortalecer la red de atención a mujeres en situación de violencia, autoridades estatales, municipales y representantes de la sociedad civil inauguraron este viernes el Punto Violeta en el municipio de Candela .

Durante la apertura, el alcalde Fernando Juárez subrayó la relevancia del proyecto como una acción concreta para garantizar entornos más seguros y equitativos.

“Este Punto Violeta es un logro más en nuestra lucha por la igualdad y la justicia para las mujeres. Representa el compromiso de todos por construir un municipio libre de violencia”, expresó el edil.

El Punto Violeta de Candela cuenta con personal capacitado para brindar atención integral, así como con una red de colaboración interinstitucional que permite responder de manera oportuna ante casos de emergencia.

El presidente municipal agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y reconoció la participación de la empresa OXXO, que se ha sumado activamente a esta iniciativa.

“Su colaboración es fundamental para hacer de Coahuila un lugar más justo y seguro para todas”, señaló Juárez.

Con esta inauguración, Candela se suma a los municipios coahuilenses que integran la red estatal de Puntos Violeta, una política pública enfocada en la atención, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.