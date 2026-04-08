Con dos vehículos nuevos, llevará Arteaga servicio médico a 13 comunidades

Durante el evento, la Presidente Municipal subrayó que esta acción forma parte de la estrategia del gobierno 2025-2027 “Arteaga somos todos”, enfocada en garantizar atención eficiente y cercana para la población, particularmente en sectores con mayor rezago en acceso a consultas y atención preventiva.

ARTEAGA, COAH.- Con la finalidad de consolidar la capacidad operativa de los servicios sanitarios en el municipio, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, encabezó la entrega de dos unidades móviles destinadas a la Dirección de Salud, las cuales se integran al esquema de Servicio Médico Itinerante.

La Edil enfatizó que el fortalecimiento del equipamiento y del personal responde a una visión integral orientada a ampliar la cobertura y elevar los estándares de atención, colocando a la salud como uno de los pilares de su administración.

SALUD CERCANA, PRIORIDAD PERMANENTE

En ese sentido, destacó que acercar los servicios clínicos a cada comunidad representa una responsabilidad constante, al considerar que el bienestar de la población depende en gran medida de la oportunidad en la atención médica.

“Trabajamos todos los días para que ninguna familia se quede sin acceso a servicios médicos; la salud debe estar al alcance de todas y todos”, expresó.

Las nuevas unidades permitirán reforzar la cobertura en al menos 13 comunidades ubicadas en la zona de los cañones, donde históricamente el acceso a servicios de salud ha implicado mayores dificultades debido a la dispersión geográfica.

El programa de Servicio Médico Itinerante tiene como objetivo llevar consultas, medicamentos y acciones preventivas directamente a las localidades, por lo que la incorporación de estos vehículos optimizará los tiempos de traslado, así como la logística para el personal y los insumos médicos.