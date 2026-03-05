Acompañará CEDHC marchas del 8M en Saltillo y Torreón para recabar quejas por violaciones a DH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CEDHC) participará como observadora en las próximas marchas conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, tanto en la ciudad de Saltillo como en Torreón, con el objetivo de vigilar el respeto a las garantías individuales de las asistentes.

José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la institución, informó que el personal del organismo realizará labores de acompañamiento durante el desarrollo de las movilizaciones programadas para el próximo domingo 8 de marzo.

“La Comisión ha participado como observadora en las pasadas marchas, va a participar como observadora en estas marchas tanto en la ciudad de Saltillo como en la ciudad de Torreón”, afirmó.

El titular del organismo explicó que la función de los observadores está delimitada a vigilar y acompañar el evento, sin intervenir de manera directa en las decisiones que se tomen durante la manifestación, pero manteniendo la capacidad de recibir inconformidades.

NO INTERVIENEN EN MANIFESTACIÓN

“Un observador vigila, observa, acompaña, no toma decisiones, únicamente está presente observando para la posible violación o levantamiento de quejas en materia de derechos humanos, hemos participado en ello, nos hemos reunido para ello”, puntualizó Rodríguez Canales.

Para la cobertura de estas actividades, la CEDHC desplegará un contingente de aproximadamente 20 personas pertenecientes a diversas áreas operativas de la institución para cubrir los puntos de mayor afluencia.

“Todo el equipo de visitaduría, todo el equipo de historia de Saltillo, todo el equipo de historia de Torreón y todo el equipo de historia general, aproximadamente yo calculo que son unas 20 personas que pueden ayudar a cubrir ambas marchas”, afirmó el presidente.

Rodríguez Canales destacó que cualquier asistente que considere que sus derechos están siendo vulnerados podrá recurrir al personal presente para iniciar los procedimientos legales correspondientes de manera inmediata.

“Cualquier persona puede acercarse a la comisión a levantar una queja si siente en perjuicio o en alguna violación de sus derechos humanos, para eso estarán acompañando la marcha”, expuso el funcionario estatal.

Respecto a antecedentes de estas movilizaciones, recordó que existe una recomendación vigente derivada de incidentes ocurridos hace dos años en Torreón, la cual se encuentra en proceso de solventación por parte de las autoridades.

RECOMENDACIONES EN TRÁMITE

En cuanto al panorama general de trabajo, la CEDHC cerró el año pasado con la emisión de 30 recomendaciones dirigidas a diversas instituciones públicas de la entidad tras concluir los procesos de investigación.

Para el primer trimestre de 2026, el organismo ya ha emitido dos recomendaciones y proyecta alcanzar al menos cinco antes del periodo vacacional de Semana Santa, manteniendo una tendencia similar a ejercicios anteriores.

“El número de quejas se ha mantenido dentro de las visitadurías, tanto en Torreón, como en Monclova, como en propio Saltillo. Yo creo que en cuanto números hemos estado muy, muy similares”, comentó Rodríguez Canales.

Sobre los motivos de las quejas actuales, el presidente indicó que los temas de seguridad pública, salud y educación siguen siendo los más recurrentes dentro de los expedientes que se tramitan ante el organismo.

“Tema de seguridad pública, tema de educación, son lo que recuerdo que se terminó de ir poniendo, son instituciones que han tenido también quejas y seguimos revisando el aspecto”, señaló.

QUEJAS POR TRANSPORTE PÚBLICO

En relación con las demandas de colectivos ciudadanos sobre las deficiencias en el transporte público en Saltillo, la Comisión mantiene abiertas investigaciones para determinar si existen violaciones al derecho a la movilidad y la conectividad.

Rodríguez Canales mencionó que algunos grupos han sido puntuales en manifestar problemáticas relacionadas con la falta de rutas o dificultades en los sistemas de pago, lo que ha derivado en solicitudes de intervención.

“Se han acercado a la Comisión. Algunas de las quejas están en parte en proceso de investigación, hay que recordar que las quejas se investigan, se ven para exactamente cuál es el planteamiento”, afirmó.

Explicó que estas investigaciones requieren un análisis desde puntos de vista académicos y sociales para fundamentar las resoluciones, por lo que el organismo participa en foros como “El Derecho a la Ciudad” para abordar estos temas.

“Muchos espacios que nos piden en cuanto a la queja también es una solicitud de ‘investiga, acércate, revisa como comisión que toca y que no toca en el tema de transporte’”, expuso.