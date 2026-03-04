Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’

La chica ramosarizpense, acusada de vender relojes clonados a empresarios y comerciantes de la región Sureste, en 300 mil pesos, fue ayer puesta en libertad tras comparecer por más de 24 horas.

“Lady Relojes” no pudo ser sometida a juicio penal, ante la evidente ausencia de denuncia por parte de los presuntos afectados.

El fiscal general, Federico Fernández, informó que Verónica “N” fue citada a comparecer para comprobar que no fuese víctima de trata de personas y obligada a operar este esquema de fraude.

TE PUEDE INTERESAR: Nombres, nombres

Esta columna publicó en exclusiva el pasado lunes que 18 empresarios de Saltillo fueron estafados con la venta de relojes falsos por una mujer llamada Marlene, avecindada en Ramos Arizpe.

Horas después, Verónica fue llevada a las oficinas de la Fiscalía, en calidad de compareciente, para declarar en torno al espinoso asunto.

También se dijo que los empresarios estafados se negaron a presentar denuncias por temor a ser expuestos como bobos y por miedo a tener problemas familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos

Periodistas y políticos, al conocer la identidad de Verónica, dudaron de la veracidad de la información, al considerarla poco agraciada para el tamaño de la estafa.

Otros aventuraron que en realidad los afectados no eran empresarios, sino gente común con suficiente dinero, pero ignorantes en materia de autenticidad de joyas y relojes.

En fin, el trasfondo es oscuro, la joven ramosarizpense está libre, la Fiscalía cumplió con su deber y solo falta saber si en verdad hay videos de las presuntas transacciones.

TE PUEDE INTERESAR: apoya guerra contra Irán

No me le crean, pero ya se supo que hay gente importante de Morena en Ramos Arizpe, de esa que le sabe a extorsiones y despojos, muy interesada en echarle tierra de mercadito al asunto...

Del cielo a la persecución

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se encuentra prófugo de la justicia, tras huir del país con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación, reportan medios nacionales.

Así lo informó el fiscal de Jalisco, Carlos Torres Piña, al advertir que existen varias órdenes de aprehensión por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, también se encuentra prófugo de la justicia mexicana y actualmente radica en EU, en tanto se le activa la ficha roja de la Interpol.

¿Convendrá ser exgobernador?

Pírrica victoria

Loco de contento, reportan en La Laguna, al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, luego de ganarle al gobierno estatal una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia.

La controversia fue promovida contra actos de fiscalización y expedición de observaciones de la Auditoría Superior de Coahuila, para fincar responsabilidades a servidores públicos torreonenses.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Cecilia Guadiana apoya la reforma electoral y Ricardo Mejía guarda silencio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó del acuerdo a ambas partes y, por lo que se supo, en el despacho principal del ayuntamiento de Torreón, ayer hubo regocijo y contento.

Un round para Román...

Bebo se acelera

En la región carbonífera se calientan los ánimos y las redes sociales arden con ataques entre Jesús Bebo Cruz y Mayito López.

El aspirante a diputado local por el PT parece que perdió el juicio y, como sabe que su adversario por Nuevas Ideas es de la generación de cristal, dicen que ya le quiere armar un expediente.

El regidor neorramosarizpense con licencia también trae en la mira a la aspirante del PRI, Claudia Garza, tal vez porque desconoce su parentesco con el subsecretario de Seguridad federal, Miguel Torruco.

El Bebo comienza a abrir fuego contra todo lo que se mueve y, como dicen y dicen bien, “el que se lleva se aguanta”.