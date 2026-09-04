Con venta nocturna, Coahuila pone al 50% adeudos en control vehicular

La estrategia busca facilitar la regularización de vehículos y ampliar las opciones para que los contribuyentes puedan ponerse al corriente en sus obligaciones.

Coahuila realizará del 17 al 19 de septiembre una venta nocturna de control vehicular, mediante la cual los contribuyentes podrán obtener un 50 por ciento de descuento en sus adeudos acumulados, informó José María Morales Padilla, administrador fiscal del Estado.

El beneficio estará disponible para personas físicas y morales, propietarios de motocicletas y unidades destinadas al servicio público, incluidos los taxis.

AMPLÍAN HORARIOS DE ATENCIÓN

Morales Padilla informó que las más de 20 recaudaciones de rentas que operan en Coahuila mantendrán un horario extendido durante los tres días de la campaña, de las 09:00 a las 23:59 horas.

A la estrategia se sumarán módulos instalados en centros comerciales, además de dos unidades móviles que serán ubicadas en el sur de Saltillo y el sur de Monclova, con el objetivo de acercar los servicios a los contribuyentes.

“Si debes placas, aprovecha esta promoción: 50 por ciento de descuento para todas y todos”, señaló el administrador fiscal.

BUSCAN FACILITAR LA REGULARIZACIÓN

El funcionario explicó que la campaña responde a la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas de generar mecanismos que apoyen a la población y faciliten el cumplimiento de sus obligaciones.

Además de representar un beneficio para los contribuyentes, la estrategia pretende fortalecer los ingresos propios del Estado, cuyos recursos provenientes de impuestos y derechos se destinan a obras, programas y acciones públicas.

Morales Padilla señaló que la venta nocturna representa una oportunidad para que los propietarios de vehículos reduzcan sus adeudos y eviten que los pendientes continúen acumulándose.