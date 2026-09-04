Manolo Jiménez activa programas de uniformes y mobiliario escolar en Coahuila

ESCOBEDO, COAH.- Desde el municipio de Escobedo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha para todo Coahuila los programas de Uniformes y Tenis Escolares y Mobiliario Escolar, con una inversión conjunta superior a los 70 millones de pesos. Durante el arranque, el Mandatario estatal señaló que estas acciones buscan apoyar la economía de las familias y mejorar las condiciones en las que niñas, niños y adolescentes desarrollan sus actividades académicas.

“Desde el municipio de Escobedo detonamos el programa de uniformes y tenis gratuitos para las alumnas y alumnos de las escuelas rurales y el Programa de Mobiliario Escolar, con una inversión de más de 70 millones de pesos para beneficiar a cientos de planteles de todo Coahuila. Aquí le seguimos entrando con todo a la educación”, destacó. El Gobernador recordó que apenas el lunes comenzó el ciclo escolar 2026-2027, con la distribución de útiles escolares y libros de texto gratuitos para más de 500 mil estudiantes de los 38 municipios de la entidad.

MÁS APOYOS PARA LAS ESCUELAS Jiménez Salinas adelantó que en las próximas semanas iniciará el programa de construcción de techumbres escolares más grande en la historia de Coahuila. Añadió que su administración mantendrá la inversión en materia educativa mediante becas para estudiantes de distintos niveles, obras de infraestructura y mejoramiento de espacios escolares, entre otras acciones.

Precisó que actualmente se destinan más de 400 millones de pesos a obras en planteles y espacios educativos. “Porque para nosotros, la herramienta más poderosa que podemos darle a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que puedan salir adelante es la educación”, reiteró. Jiménez Salinas explicó que los programas que se implementan al inicio de cada ciclo escolar tienen, entre otros objetivos, contribuir a disminuir la carga económica que representa el regreso a clases para las familias.

Como parte de los anuncios para Escobedo, informó que en las próximas semanas comenzarán los trabajos de modernización del alumbrado público, además de que se contempla la adquisición de una pipa y un camión recolector de basura. “Aquí en Coahuila le vamos a dar desde donde estamos y para adelante. Vamos a conservar las cosas buenas y vamos a trabajar para mejorar permanentemente porque, a final de cuentas, así somos los norteños”, expresó. El Gobernador sostuvo que Coahuila se mantiene como uno de los mejores lugares de México para vivir en familia y afirmó que esta condición ha sido resultado del trabajo conjunto de la sociedad. COBERTURA PARA 90 MIL ESTUDIANTES Por su parte, Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación, destacó que al inicio de la administración estatal se puso en marcha la estrategia Impulso Educativo, integrada por 10 prioridades, entre ellas la equidad educativa.

En este marco, explicó que el programa de uniformes y calzado escolar beneficiará a más de 90 mil estudiantes de escuelas rurales y urbano-marginadas, con una inversión de 51 millones de pesos. Detalló que el programa de mobiliario escolar llegará a 150 planteles de distintas regiones del estado, mediante una inversión de 20 millones de pesos. La alcaldesa Daniela Elizabeth Durán Soto agradeció al gobernador por el respaldo otorgado a Escobedo y señaló que la aplicación de estos programas representa una apuesta por fortalecer la educación.

ACOMPAÑAN AL GOBERNADOR En el presídium estuvieron Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Tehodoro Kalionchiz de la Fuente, diputado federal; Sergio Zenón Velázquez Vázquez, diputado local; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; y Sergio Armando Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto.

También asistieron Julio Iván Long Hernández, director general del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa; Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica; Ignacio Castillo Cárabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos; Everardo Padrón García, secretario general de la Sección 5 del SNTE; Isela Licerio Luevano, secretaria general de la Sección 38 del SNTE; Beatriz Aydin Martínez Rivas, directora de la primaria “Venustiano Carranza”, y Romeo Emanuel Zamarrón Dávila, alumno del mismo plantel.