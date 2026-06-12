Conagua alista operativo contra pozos irregulares en parte de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Conagua alista operativo contra pozos irregulares en parte de Coahuila
    La medida responde a la sobreexplotación de los recursos hídricos y a la sequía que afecta a diversas regiones del estado. ESPECIAL

En medio de una crisis hídrica, la dirección de Cuencas Centrales del Norte, que cubre la región laguna, reveló que ya se cuenta con logística para la realización de un mega operativo para detección de pozos irregulares. Esperan apoyo de instancias federales.

Ante la crisis derivada de la sobreexplotación de los recursos hídricos en el norte de México, Gabriel Riestra Beltrán, director general de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció que ya se cuenta con la información necesaria para implementar acciones encaminadas a localizar y clausurar pozos de agua irregulares en Coahuila.

La medida surge en un contexto crítico para la entidad, cuyas regiones enfrentan condiciones de sequía severa. En los acuíferos de las regiones Laguna y Desierto, donde se ubican municipios como Torreón, Parras de la Fuente, Matamoros y San Pedro, la extracción de agua supera la capacidad de recarga natural.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vigila-conagua-baja-presion-en-el-golfo-de-mexico-traeria-lluvias-a-nl-tamaulipas-y-coahuila-EE21346763

Como consecuencia, los mantos acuíferos registran una disminución constante de sus niveles y un agotamiento progresivo de sus reservas.

Riestra Beltrán precisó que la jurisdicción de Cuencas Centrales del Norte en Coahuila abarca únicamente las regiones Laguna, Desierto y parte de la Región Sureste.

En esta última zona, la cobertura comprende únicamente Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, en sus límites con el Altiplano, por lo que el operativo no contempla al municipio de Saltillo.

Aunque no se han revelado fechas exactas ni el número total de puntos a inspeccionar por razones de estrategia, Riestra Beltrán confirmó que ya se cuenta con un estudio y diseño previo para la intervención.

Asimismo, destacó que ha solicitado el apoyo de oficinas centrales y diversas fuerzas de la Conagua para garantizar que sea un operativo efectivo. Sin embargo, no precisó si la Guardia Nacional participará en el operativo.

Adelantó que las inspecciones estarán enfocadas en aprovechamientos de agua que carezcan de concesión o que no estén inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua.

ANTECEDENTES DE CLAUSURA EN COAHUILA

Cabe recordar que durante mayo pasado, el organismo de Cuenca Río Bravo realizó la clausura de cuatro pozos en Saltillo con apoyo de la Guardia Nacional.

ATENCIÓN EN PARRAS

Medios locales reportan que en el municipio de Parras de la Fuente, ciudadanos han señalado la existencia de más de 33 pozos irregulares, ubicados en predios privados que pertenecen a viñedos.

Al respecto, Gabriel Riestra aclaró que la Conagua no cuenta con oficinas físicas en ese municipio, por lo que todas las denuncias deben presentarse directamente ante la sede de Cuencas Centrales del Norte, ubicada en Torreón, para que puedan ser investigadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alistan-obras-pluviales-y-refuerzan-limpieza-tras-severas-inundaciones-en-saltillo-GD21339870

Durante una visita a Parras de la Fuente, el funcionario subrayó que, aunque la Conagua realiza inspecciones de oficio a los pozos registrados, la participación ciudadana es fundamental para detectar aprovechamientos clandestinos.

“La denuncia nos sirve para llegar a un punto determinado; si no hay denuncias, no podemos localizarlo”, advirtió Riestra Beltrán.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Pozos

Localizaciones


Coahuila

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Madres buscadoras

Madres buscadoras
true

A los de la CNTE suspéndales el pago

true

POLITICÓN: ¿Investigarán UIF e INE la ruta del ‘cash’ electoral en Coahuila?

Rex, un ejemplar de raza bretón español, fue presentado oficialmente como el nuevo integrante del equipo canino de Aguas de Saltillo, donde apoyará en la detección de fugas ocultas en la red de distribución de agua potable.

Conoce a Rex, el segundo perro detector de fugas que se suma a Agsal
El ambiente futbolero se hizo presente en el Fut Fest, que reunió a más de mil 500 asistentes de manera simultánea para celebrar el triunfo del representativo nacional en un espacio diseñado para la convivencia familiar.

Supera las 3 mil visitas el arranque del ‘Fut Fest’ en Saltillo
Partido entre México y Sudáfrica.

Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y los 72 partidos de la fase de grupos
El goteo de petróleo que llega a la nación caribeña altera la cotidianidad de sus habitantes, transformando el paisaje urbano hacia una movilidad predominantemente peatonal y en bicicleta.

EU bloquea el acuerdo de una empresa de Florida para enviar combustible a Cuba
Los disturbios han causado daños a la propiedad y han dejado a los residentes preocupados por su seguridad.

Ciclo de violencia en el Reino Unido: ataques de odio, agitación de la derecha y disturbios