Conagua alista operativo contra pozos irregulares en parte de Coahuila

La medida surge en un contexto crítico para la entidad, cuyas regiones enfrentan condiciones de sequía severa. En los acuíferos de las regiones Laguna y Desierto, donde se ubican municipios como Torreón, Parras de la Fuente, Matamoros y San Pedro, la extracción de agua supera la capacidad de recarga natural.

Ante la crisis derivada de la sobreexplotación de los recursos hídricos en el norte de México, Gabriel Riestra Beltrán, director general de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) , anunció que ya se cuenta con la información necesaria para implementar acciones encaminadas a localizar y clausurar pozos de agua irregulares en Coahuila.

Como consecuencia, los mantos acuíferos registran una disminución constante de sus niveles y un agotamiento progresivo de sus reservas.

Riestra Beltrán precisó que la jurisdicción de Cuencas Centrales del Norte en Coahuila abarca únicamente las regiones Laguna, Desierto y parte de la Región Sureste.

En esta última zona, la cobertura comprende únicamente Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, en sus límites con el Altiplano, por lo que el operativo no contempla al municipio de Saltillo.

Aunque no se han revelado fechas exactas ni el número total de puntos a inspeccionar por razones de estrategia, Riestra Beltrán confirmó que ya se cuenta con un estudio y diseño previo para la intervención.

Asimismo, destacó que ha solicitado el apoyo de oficinas centrales y diversas fuerzas de la Conagua para garantizar que sea un operativo efectivo. Sin embargo, no precisó si la Guardia Nacional participará en el operativo.

Adelantó que las inspecciones estarán enfocadas en aprovechamientos de agua que carezcan de concesión o que no estén inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua.

ANTECEDENTES DE CLAUSURA EN COAHUILA

Cabe recordar que durante mayo pasado, el organismo de Cuenca Río Bravo realizó la clausura de cuatro pozos en Saltillo con apoyo de la Guardia Nacional.

ATENCIÓN EN PARRAS

Medios locales reportan que en el municipio de Parras de la Fuente, ciudadanos han señalado la existencia de más de 33 pozos irregulares, ubicados en predios privados que pertenecen a viñedos.

Al respecto, Gabriel Riestra aclaró que la Conagua no cuenta con oficinas físicas en ese municipio, por lo que todas las denuncias deben presentarse directamente ante la sede de Cuencas Centrales del Norte, ubicada en Torreón, para que puedan ser investigadas.