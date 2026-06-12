Vigila Conagua baja presión en el Golfo de México; traería lluvias a NL, Tamaulipas y Coahuila

MONTERREY, NL.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que vigilan una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Tamaulipas, lo que traería una cantidad de lluvia superior a los estimado en días anteriores. Luis Carlos Alatorre, director regional del organismo, informó que los modelos meteorológicos indican acumulados de hasta 150 milímetros entre el 15 y 17 de junio, en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones comenzarán desde la noche del domingo y serán más intensas lunes y martes. “Se fortalece el potencial de lluvias para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, publicó Alatorre en su cuenta de X.

HABRÁ ACUMULADOS DE HASTA 150 MM “Modelos meteorológicos indican acumulados de hasta 150 mm entre el 15 y 17 de junio por la interacción de sistemas atmosféricos en el Golfo de México”. Según el National Hurricane Center, (Centro Nacional de Huracanes), el sistema de tormentas frente a las costas de Tamaulipas, tiene un 20 por ciento de posibilidades de convertirse en un ciclón.

Aunque las probabilidades son bajas, de igual forma se prevé que haya abundantes lluvias en el noreste del país.

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