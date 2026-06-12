Vigila Conagua baja presión en el Golfo de México; traería lluvias a NL, Tamaulipas y Coahuila

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México
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    Vigila Conagua baja presión en el Golfo de México; traería lluvias a NL, Tamaulipas y Coahuila
    Los modelos meteorológicos indican acumulados de hasta 150 milímetros entre el 15 y 17 de junio. Cuartoscuro

Las precipitaciones comenzarán desde la noche del domingo y serán más intensas lunes y martes

MONTERREY, NL.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que vigilan una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Tamaulipas, lo que traería una cantidad de lluvia superior a los estimado en días anteriores.

Luis Carlos Alatorre, director regional del organismo, informó que los modelos meteorológicos indican acumulados de hasta 150 milímetros entre el 15 y 17 de junio, en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-ocho-policias-municipales-de-coeneo-michoacan-estarian-al-servicio-del-cjng-JE21346395

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones comenzarán desde la noche del domingo y serán más intensas lunes y martes.

“Se fortalece el potencial de lluvias para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, publicó Alatorre en su cuenta de X.

HABRÁ ACUMULADOS DE HASTA 150 MM

“Modelos meteorológicos indican acumulados de hasta 150 mm entre el 15 y 17 de junio por la interacción de sistemas atmosféricos en el Golfo de México”.

Según el National Hurricane Center, (Centro Nacional de Huracanes), el sistema de tormentas frente a las costas de Tamaulipas, tiene un 20 por ciento de posibilidades de convertirse en un ciclón.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-detiene-en-acapulco-a-presunto-asesino-del-ambientalista-marco-suastegui-JE21345590

Aunque las probabilidades son bajas, de igual forma se prevé que haya abundantes lluvias en el noreste del país.

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