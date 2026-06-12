Alistan obras pluviales y refuerzan limpieza tras severas inundaciones en Saltillo

Las autoridades locales informaron que, si bien el volumen de agua que cayó en un corto periodo fue extraordinario, el principal factor que provoca riesgos de inundación continúa siendo la acumulación de basura y desechos voluminosos en los cauces naturales.

Tras las intensas lluvias registradas este jueves en Saltillo , dependencias municipales desplegaron operativos de emergencia y limpieza en colonias afectadas, como Zaragoza Popular, al tiempo que anunciaron la próxima ejecución de diversos proyectos pluviales estratégicos.

El director de Ecología y Medio Ambiente de Saltillo, Emmanuel Olache, detalló que cerca de 40 brigadistas de la dependencia trabajaron hasta la medianoche en coordinación con personal de Servicios Primarios, Obras Públicas y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Esto es lo que ocasionan las malas prácticas ambientales durante las contingencias. Sí hubo una gran cantidad de agua en muy poco tiempo, pero si no existieran taponamientos en los arroyos y no hubiera tanta basura, el cauce seguiría su curso normal”, afirmó.

Olache señaló que semanalmente se retira alrededor de una tonelada de residuos de los arroyos federales que son intervenidos mediante permisos especiales. Entre los desechos encontrados destacan residuos sólidos urbanos, llantas y muebles.

“Estamos limpiando arroyos durante todo el año. Las áreas críticas reciben atención permanente por instrucciones del alcalde. El problema sigue siendo la disposición inadecuada de residuos sólidos; cuando se acumulan grandes cantidades de basura se generan taponamientos, además de que encontramos llantas, muebles y otros objetos voluminosos”, declaró.

Por su parte, el director de Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio, adelantó los proyectos de infraestructura pluvial que se desarrollarán en coordinación con el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante lluvias intensas.

Nerio destacó los avances en la liberación del derecho de vía para el pluvial del Arroyo del Cuatro, obra que registra más del 90 por ciento de progreso y que permitirá disminuir hasta en un 90 por ciento las inundaciones en sectores del norte de la ciudad, como Nogalar del Campestre.

Asimismo, informó que próximamente iniciará la construcción de un sistema pluvial en Mirasierra para encauzar los escurrimientos hacia el norte y reducir hasta en un 40 por ciento las afectaciones en colonias como Fundadores y Santa Lucía. También se contemplan proyectos similares para el sector de Misión Cerritos.