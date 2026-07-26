CONAGUA otorga nuevas concesiones en la sobreexplotada cuenca del Río Bravo pese a crisis hídrica

De acuerdo con registros del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), consultados en el portal de transparencia de la dependencia federal, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se autorizaron aprovechamientos de agua para los sectores industrial, agrícola y doméstico.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgó cinco nuevas concesiones para la extracción de agua en la Cuenca del Río Bravo durante el primer semestre de 2026.

Entre las concesiones otorgadas destaca una destinada al uso industrial a nombre de la empresa Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C.V., que cuenta con autorización para extraer un volumen de 496 mil metros cúbicos de agua al año en la región sureste de la cuenca.

En el sector agrícola se identificaron tres concesiones. Dos de ellas contemplan un volumen autorizado de un millón 440 mil metros cúbicos anuales cada una y fueron otorgadas de manera conjunta a integrantes de la familia Guadiana, entre ellos el fallecido político Santana Armando Guadiana Tijerina Mandujano.

Asimismo, se registró una tercera concesión para uso agrícola a nombre de Sergio Ariel Tijerina Cantú.

La quinta concesión corresponde al uso doméstico y contempla un volumen autorizado de 2 mil 38 metros cúbicos de agua.

En conjunto, los cinco permisos representan un volumen de extracción autorizado de 3 millones 378 mil 38 metros cúbicos de agua al año, de acuerdo con los datos registrados en el REPDA.

Contraste con la crisis de sobreexplotación

El otorgamiento de estos nuevos títulos ocurre en un contexto de presión sobre los recursos hídricos de la Cuenca del Río Bravo, que abarca 31 municipios de Coahuila y cuenta con acuíferos que presentan problemas de sobreexplotación y disponibilidad limitada del recurso.