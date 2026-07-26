CONAGUA otorga nuevas concesiones en la sobreexplotada cuenca del Río Bravo pese a crisis hídrica
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Se otorgaron tres concesiones para uso agrícola, dos de ellas por un millón 440 mil metros cúbicos anuales cada una
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgó cinco nuevas concesiones para la extracción de agua en la Cuenca del Río Bravo durante el primer semestre de 2026.
De acuerdo con registros del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), consultados en el portal de transparencia de la dependencia federal, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se autorizaron aprovechamientos de agua para los sectores industrial, agrícola y doméstico.
Entre las concesiones otorgadas destaca una destinada al uso industrial a nombre de la empresa Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C.V., que cuenta con autorización para extraer un volumen de 496 mil metros cúbicos de agua al año en la región sureste de la cuenca.
En el sector agrícola se identificaron tres concesiones. Dos de ellas contemplan un volumen autorizado de un millón 440 mil metros cúbicos anuales cada una y fueron otorgadas de manera conjunta a integrantes de la familia Guadiana, entre ellos el fallecido político Santana Armando Guadiana Tijerina Mandujano.
Asimismo, se registró una tercera concesión para uso agrícola a nombre de Sergio Ariel Tijerina Cantú.
La quinta concesión corresponde al uso doméstico y contempla un volumen autorizado de 2 mil 38 metros cúbicos de agua.
En conjunto, los cinco permisos representan un volumen de extracción autorizado de 3 millones 378 mil 38 metros cúbicos de agua al año, de acuerdo con los datos registrados en el REPDA.
Contraste con la crisis de sobreexplotación
El otorgamiento de estos nuevos títulos ocurre en un contexto de presión sobre los recursos hídricos de la Cuenca del Río Bravo, que abarca 31 municipios de Coahuila y cuenta con acuíferos que presentan problemas de sobreexplotación y disponibilidad limitada del recurso.
Como parte de las acciones implementadas para atender la problemática hídrica, la CONAGUA ha realizado operativos de inspección que han derivado en la clausura de 108 pozos durante un periodo de siete años, principalmente en zonas como Cuatro Ciénegas y Saltillo, donde se reportó la suspensión temporal de 23 pozos.
La autorización de nuevas concesiones contrasta con las acciones de vigilancia y clausura emprendidas por la autoridad federal ante la presión sobre los recursos hídricos. Esta situación pone nuevamente en el centro del debate la disponibilidad del agua y los criterios utilizados para autorizar nuevas extracciones en regiones que enfrentan estrés hídrico.