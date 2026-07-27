POLITICÓN: Tras caso Rocky, ¿necesita en verdad Coahuila una Fiscalía de Seres Sintientes?

I. EL SÚPER NIÑO Hay un tema del que todavía se habla poco, pero que la autoridad estatal de obras públicas, a cargo de Miguel Ángel Algara, así como la municipal de Antonio Nerio, deberían tomar muy en serio: la posibilidad del “Súper Niño”, un episodio climático extraordinario capaz de generar intensas lluvias en nuestra región. Algunos especialistas incluso plantean escenarios cuya magnitud podría asemejarse a la de dos huracanes “Álex”. Nadie puede asegurar qué ocurrirá, pero precisamente para eso existe la prevención. Hoy es el momento de revisar la infraestructura hidráulica y prepararse para un escenario extremo. Si después no sucede, nadie dirá que prevenir fue un error. II. ANTES DE QUE LLUEVA Si existe la posibilidad de un temporal extraordinario, éste es el momento para revisar y desazolvar presas de gaviones, bordos de retención y obras de captación de agua en la Sierra de Zapalinamé. Si las lluvias llegan, ayudarán a contener escurrimientos y recargar los mantos freáticos; y si el fenómeno no se presenta, tampoco será trabajo perdido. Ese mantenimiento debería hacerse cada año. El problema es que esas obras casi nunca generan aplausos... aunque sí evitan problemas. Precisamente para eso se gobierna.

III. HERMANOS DE VINO Más allá de la inauguración de una nueva bodega, hay un proyecto que vale la pena seguir. Durante la apertura de Guidova, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, confirmó que ya se trabaja para fortalecer la relación entre Saltillo y Austin a partir de la industria vitivinícola. La idea va mucho más allá de vender vino: se trata de construir una agenda común de turismo, intercambio empresarial, promoción económica, innovación y mejores prácticas entre dos regiones que hoy encuentran en la vid un lenguaje compartido. Si se consolida, podría convertirse en uno de los proyectos de vinculación internacional más interesantes de los últimos años. IV. COSECHA MAYOR La apuesta también tiene nombres propios. El empresario Jorge del Bosque vuelve a demostrar que sabe construir proyectos con visión de largo plazo y confianza empresarial, mientras que la incorporación del enólogo José Trillo fortalece una iniciativa que nace con credibilidad y experiencia. En el vino, como en los buenos negocios, la reputación también forma parte del patrimonio. Si Saltillo logra que esa alianza madure como se plantea, la mejor cosecha quizá no se produzca en una barrica... sino en la economía regional.

V. OLFATO POLÍTICO Hay que reconocerle al gobernador Manolo Jiménez el buen olfato político. El caso de Rocky provocó una indignación pocas veces vista: colectivos, rescatistas, influencers y miles de ciudadanos de a pie exigieron justicia. La respuesta llegó rápido: una propuesta para crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra los Seres Sintientes. En política, leer el ánimo social también es gobernar. Otra cosa será determinar si el momento justifica una nueva institución... o simplemente se aprovechó la coyuntura para enviar un mensaje que, sin duda, será bien recibido. VI. ¿OTRA FISCALÍA? La protección de los seres sintientes no comenzó con el caso Rocky. Desde hace años, Coahuila cuenta con una ley que los reconoce como aquellos seres vivos no humanos capaces de sentir dolor y reaccionar a los estímulos, además de establecer autoridades, obligaciones, sanciones y mecanismos de denuncia. La pregunta entonces no es si deben protegerse, sino si la solución pasa por crear otra Fiscalía. ¿Cuántos casos atiende actualmente la Fiscalía General? ¿Las cifras justifican una nueva estructura?

VII. ¿FUNCIONÓ O NO? El fiscal general Federico Fernández presume, con razón, que la presunta responsable del caso Rocky fue detenida y vinculada a proceso en cuestión de horas, es decir, que se actuó de manera expedita. Si así ocurrió, la propia actuación de la Fiscalía General demuestra que el aparato institucional que ya existe es capaz de responder con la rapidez requerida a los casos que se presenten. Entonces surge una duda inevitable: si el modelo actual fue capaz de actuar con esa eficacia y rapidez, ¿qué problema vendría a resolver exactamente una nueva Fiscalía especializada? Es pregunta, nomás. VIII. SINTIÉNDOLO MUCHO... Nadie discute que los animales merecen protección y que el maltrato debe castigarse con todo el peso de la ley. Lo que sí admite debate es si cada nueva demanda social debe traducirse en otra oficina pública. Porque al paso que vamos, cualquier día aparecerá alguien afirmando que se identifica como “ser sintiente” y exigiendo la protección de la nueva Fiscalía. En estos tiempos, nunca falta quien quiera ampliar el catálogo... aunque sea de instituciones.