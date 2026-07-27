Ciclosporiasis... Cilantro y perejil mexicanos, los responsables del mayor brote en la historia, acusa ex director de la FDA

Durante una entrevista con la cadena CNBC , el ex comisionado de la FDA , Scott Gottlieb , señaló que diferentes focos de contagio podrían estar vinculados con cilantro y perejil cultivados en una región del centro de México. No obstante, aclaró que las autoridades sanitarias todavía no han confirmado de manera definitiva el origen del problema.

La investigación sobre el brote de ciclosporiasis que afecta a diversos estados de Estados Unidos continúa avanzando, mientras especialistas buscan identificar el origen de la contaminación que ha provocado miles de casos.

“Hubo algún evento que ocurrió en el centro de México. Todavía no sabemos qué fue”, declaró Scott Gottlieb , al señalar que la causa de la contaminación aún no ha sido determinada.

Según explicó, algunas grandes comercializadoras y cadenas minoristas habrían decidido suspender temporalmente el abastecimiento de productos agrícolas provenientes de esa zona como medida preventiva mientras concluyen las investigaciones.

LAS HIPÓTESIS APUNTAN A UN EVENTO DE CONTAMINACIÓN

De acuerdo con las declaraciones del exfuncionario, una de las principales líneas de investigación contempla la posibilidad de que un solo evento de contaminación haya afectado simultáneamente a varios campos agrícolas del centro del país.

Entre las hipótesis analizadas por las autoridades sanitarias estadounidenses se encuentran:

· Contaminación mediante agua de riego con aguas residuales.

· Inundaciones que hayan alcanzado zonas de cultivo.

· Desbordamiento de sanitarios portátiles utilizados por trabajadores agrícolas.

· Una posible ruptura en un canal de aguas negras.

Hasta el momento, ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente. Tanto la FDA como otras autoridades sanitarias mantienen abiertas las investigaciones para establecer el origen exacto de los contagios.

La posibilidad de que un solo incidente haya afectado distintas áreas agrícolas explicaría por qué se detectaron casos en regiones alejadas entre sí, como los Grandes Lagos, Nueva York y Carolina del Norte.

EL MAYOR BROTE DE CICLOSPORIASIS REGISTRADO EN EE.UU.

La dimensión del brote ha llamado la atención de las autoridades sanitarias estadounidenses. De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta ahora se han confirmado 4 mil 173 casos mediante pruebas de laboratorio, además de más de 7 mil 400 casos sospechosos que continúan bajo análisis.

En el estado de Michigan, las autoridades locales han informado más de 9 mil casos registrados, mientras continúan las labores para identificar el origen de los contagios activos.

Scott Gottlieb calificó el episodio como el mayor brote de ciclosporiasis documentado en la historia de Estados Unidos y consideró que la cifra real de personas afectadas podría ser entre 10 y 20 veces superior a la registrada oficialmente, debido a que muchos pacientes no llegan a realizarse pruebas diagnósticas.

“Podría tratarse del mayor brote de ciclosporiasis registrado hasta ahora”, afirmó el excomisionado de la FDA.

LA FDA TAMBIÉN INVESTIGA OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

En una etapa previa de la investigación, la FDA relacionó parte del brote con lechuga iceberg distribuida por Taylor Farms y utilizada en restaurantes de Taco Bell en nueve estados de Estados Unidos.

Posteriormente, la empresa dejó de abastecerse de la región bajo investigación y cerró su planta de producción en esa zona. Sin embargo, las autoridades sanitarias han aclarado que el análisis no se limita únicamente a la lechuga, sino que también contempla otros productos agrícolas que pudieron haber estado expuestos a una fuente común de contaminación.

Hasta ahora, compañías como Walmart, Costco, Target, Amazon Fresh, Kroger, Chipotle, Wendy’s y Taco Bell no habían emitido comentarios públicos sobre las declaraciones realizadas por Scott Gottlieb.

EL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN AÚN NO ESTÁ CONFIRMADO

Aunque el excomisionado de la FDA señaló que algunas empresas ya habrían retirado productos provenientes de la región investigada para disminuir riesgos, evitó identificar cuáles adoptaron esa medida.

Las autoridades sanitarias estadounidenses continúan recabando evidencia para determinar qué producto fue el responsable de propagar el parásito y cuál fue el mecanismo específico mediante el que ocurrió la contaminación.

Mientras tanto, el caso permanece como una de las investigaciones sanitarias más relevantes de los últimos años por el número de personas afectadas y por el impacto que podría tener en las cadenas internacionales de suministro de productos agrícolas.