Gabriela Rodríguez cumple como abanderada y conquista el oro para México en Santo Domingo 2026; así va el medallero

La saltillense Gabriela Rodríguez Garza respondió a las expectativas y se proclamó campeona centroamericana en la prueba de skeet individual femenil, encabezando una jornada productiva para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación nacional continuó ampliando su dominio en el medallero. La coahuilense, dos veces olímpica y una de las abanderadas de México para esta edición de la justa regional, dominó la competencia desde la ronda clasificatoria. Rodríguez derribó 114 platos, igualando la marca centroamericana que ella misma estableció en San Salvador 2023, para avanzar como líder a la final.

Ya en la disputa por las medallas, la representante de Saltillo mantuvo el control y derrotó a la guatemalteca Emily Padilla por marcador de 31-28, resultado que le otorgó el oro centroamericano. El podio fue completado por la también mexicana Anabel Molina, quien se quedó con la medalla de bronce.

La presea confirmó el papel de Gabriela Rodríguez como una de las principales figuras del tiro deportivo mexicano y dio continuidad a una trayectoria que la ha llevado a representar al país en dos Juegos Olímpicos. Además, la coahuilense cumplió con la responsabilidad de portar la bandera nacional en la ceremonia inaugural, aportando una de las victorias más esperadas para la delegación mexicana. MÉXICO MANTIENE EL PASO GANADOR La jornada dejó múltiples medallas para México en diferentes disciplinas. En remo, Melissa Márquez y Aylin Ibarra repitieron la historia del día anterior al conquistar el oro en W2x con tiempo de 7:19.85, mientras que Alexis López y Andre Simsch sumaron plata. Las aguas abiertas volvieron a ser una fuente importante de preseas. Dalia Moreno y Yuritzi Salgado hicieron el 1-2 en el sprint femenil de 3 kilómetros, mientras que Paulo Strehlke obtuvo su segundo oro de la competencia y Diego Obele añadió un bronce en la rama varonil. En tiro deportivo también brilló Luis Gallardo, quien se coronó campeón del skeet varonil, acompañado en el podio por Jesús Balboa, ganador del bronce.

TAEKWONDO IMPULSA LA COSECHA DORADA El taekwondo fue otra de las disciplinas más productivas para México. La campeona mundial Daniela Souza conquistó el oro en los -49 kilogramos, mientras que Zaid Pérez y Nadia Ferreira también se coronaron campeones en sus respectivas categorías. Además, Fernanda Hernández y David Millán obtuvieron medallas de plata, y Sebastián Echeverri aportó un bronce. El día también dejó el título de Valentina Lomas en patinaje artístico, así como preseas en judo, tiro con arco y waterpolo femenil. Con los resultados de la segunda jornada, México elevó su cosecha total a 43 medallas: 16 de oro, 15 de plata y 12 de bronce, manteniéndose al frente del medallero general de Santo Domingo 2026 y reafirmando su condición de potencia regional.