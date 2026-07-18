Crisis por extracción ilegal de agua en la Cuenca del Río Bravo: clausuran 310 pozos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha ejecutado la clausura de 310 pozos de agua en la Cuenca del Río Bravo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y abril de 2026. Esta medida responde a la severa crisis hídrica en la región, donde la extracción del líquido supera por más de 80 millones de litros a la captación obtenida mediante las lluvias. De acuerdo con una solicitud de información realizada por este, la vigilancia de la Conagua y del organismo de la Cuenca del Río Bravo ha revelado una alta incidencia de actividad ilegal o irregular en los cuatro estados que se abastecen de la cuenca.

El desglose de los 310 pozos clausurados en seis años y medio es de 196 en Nuevo León. De los cuales más del 80% corresponden a clausuras temporales mientras se regularizan los requisitos faltantes. En segundo lugar está Coahuila que ocupa el segundo lugar con 108 pozos fuera de servicio. Seguido por Tamaulipas con un registro de cuatro clausuras. Chihuahua reporta un pozo clausurado. Impacto en Coahuila y operativos con la Guardia Nacional La relevancia de estas acciones en Coahuila ha llamado la atención, dado que la Cuenca del Río Bravo abarca 31 de los 38 municipios del estado. El organismo administrador, integrado por los tres órdenes de gobierno y con sede en Nuevo León, es el encargado de revisar las concesiones y sancionar a quienes operan sin los permisos correspondientes para evitar que los mantos acuíferos entren en un estrés hídrico mayor.

Un ejemplo destacado ocurrió durante el primer semestre de 2026 en Saltillo, donde un operativo apoyado por la Guardia Nacional resultó en la clausura de cuatro pozos en zonas como la colonia Topochico y Provivienda una acción que generó atención entre la ciudadanía. La Conagua ha confirmado que estos operativos continuarán de manera permanente e hizo un llamado a la población para que siga reportando pozos ilegales, con el fin de evitar la extracción masiva de agua que perjudica directamente el suministro para el resto de la sociedad.