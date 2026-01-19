Conalep Coahuila abre registro para aspirantes al ciclo escolar 2026–2027

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 19 enero 2026
    Conalep Coahuila abre registro para aspirantes al ciclo escolar 2026–2027
    Alfio Vega, director general del sistema Conalep en Coahuila. FOTO: VANGUARDIA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Conalep

En Coahuila se ofertan 4 mil espacios distribuidos en 9 planteles, y el examen de admisión se aplicará en marzo

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) abrió oficialmente el registro para aspirantes al ciclo escolar 2026–2027, dirigido a estudiantes que actualmente cursan el último grado de Secundaria y que buscan incorporarse a la educación media superior con formación técnica.

Desde el pasado lunes, los interesados ya pueden consultar la convocatoria y realizar su pre-registro en línea, como parte del proceso para presentar el examen de admisión, el cual se aplicará durante el próximo mes de marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Avanzan 11 aspirantes a siguiente fase para el Consejo de Participación Ciudadana

El director general del sistema Conalep, Alfio Vega, informó que para este nuevo ciclo escolar se cuenta con una oferta de 4 mil lugares, distribuidos en los 9 planteles que operan en todo el Estado de Coahuila, lo que representa una alternativa educativa clave para miles de jóvenes.

“Tenemos 4 mil espacios disponibles en los 9 planteles del Estado, lo que nos permite atender una demanda importante de estudiantes que buscan una formación técnica de calidad”, señaló.

El sistema Conalep se ha consolidado como una opción estratégica para la formación técnica y profesional, al vincular la educación con las necesidades del sector productivo y facilitar la inserción laboral o la continuidad de estudios.

Las autoridades educativas reiteraron el llamado a las y los estudiantes a realizar su registro con anticipación, revisar cuidadosamente la información de la convocatoria y mantenerse atentos a los tiempos establecidos para cada etapa del proceso.

REGISTRO EN LÍNEA Y REQUISITOS

- Accede al Portal: Visita la página oficial de pre-registro: https://tramites.conalep.edu.mx/preregistro/.

- Selecciona tu Entidad y Plantel: Elige el estado de Coahuila y luego el plantel específico, como CONALEP Saltillo I.

- Llena el Formulario: Completa con tu información personal y académica, incluyendo:

- CURP.

- CCT de tu secundaria (la encuentras en tu certificado).

- Comprobante de domicilio.

- Correo electrónico y número de teléfono.

- Genera tu ficha: Una vez completado, el sistema te dará un folio o número de control para continuar con el proceso.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Conalep

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los casos de neumonía se han incrementado en Coahuila dejando atrás a enfermedades como el COVID-19 y la influenza.

Coahuila: Neumonía desplaza al COVID-19 y la influenza como la enfermedad respiratoria con más casos

true

El sentido de las palabras
Ideales políticos

Ideales políticos
Las rebajas de inicio de año impulsan la compra de ropa nueva, aunque especialistas recomiendan lavarla antes de usarla para evitar afectaciones en la piel.

¿Lavas la ropa nueva? Advierten sobre químicos y bacterias si no se lava antes de estrenarla
Las entrevistas serán el 22 de enero de 2026 a las 9:00 horas.

Coahuila: Avanzan 11 aspirantes a siguiente fase para el Consejo de Participación Ciudadana

true

El invierno y las efemérides del frío en Saltillo y la región
true

Nuestra Saltillo: ¿Un hogar de todos o un negocio de pocos?
Exigen que se reconozca el origen ciudadano de la llamada Reforma Vecinal.

Asociaciones de Saltillo piden que no se politice la Reforma Vecinal y se respete el trabajo ciudadano