Conalep Coahuila abre registro para aspirantes al ciclo escolar 2026–2027

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) abrió oficialmente el registro para aspirantes al ciclo escolar 2026–2027, dirigido a estudiantes que actualmente cursan el último grado de Secundaria y que buscan incorporarse a la educación media superior con formación técnica.

Desde el pasado lunes, los interesados ya pueden consultar la convocatoria y realizar su pre-registro en línea, como parte del proceso para presentar el examen de admisión, el cual se aplicará durante el próximo mes de marzo.

El director general del sistema Conalep, Alfio Vega, informó que para este nuevo ciclo escolar se cuenta con una oferta de 4 mil lugares, distribuidos en los 9 planteles que operan en todo el Estado de Coahuila, lo que representa una alternativa educativa clave para miles de jóvenes.

“Tenemos 4 mil espacios disponibles en los 9 planteles del Estado, lo que nos permite atender una demanda importante de estudiantes que buscan una formación técnica de calidad”, señaló.

El sistema Conalep se ha consolidado como una opción estratégica para la formación técnica y profesional, al vincular la educación con las necesidades del sector productivo y facilitar la inserción laboral o la continuidad de estudios.

Las autoridades educativas reiteraron el llamado a las y los estudiantes a realizar su registro con anticipación, revisar cuidadosamente la información de la convocatoria y mantenerse atentos a los tiempos establecidos para cada etapa del proceso.

REGISTRO EN LÍNEA Y REQUISITOS

- Accede al Portal: Visita la página oficial de pre-registro: https://tramites.conalep.edu.mx/preregistro/.

- Selecciona tu Entidad y Plantel: Elige el estado de Coahuila y luego el plantel específico, como CONALEP Saltillo I.

- Llena el Formulario: Completa con tu información personal y académica, incluyendo:

- CURP.

- CCT de tu secundaria (la encuentras en tu certificado).

- Comprobante de domicilio.

- Correo electrónico y número de teléfono.

- Genera tu ficha: Una vez completado, el sistema te dará un folio o número de control para continuar con el proceso.