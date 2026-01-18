Coahuila: Avanzan 11 aspirantes a siguiente fase para el Consejo de Participación Ciudadana

La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, órgano del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, concluyó la etapa de revisión documental de aspirantes que buscan ocupar una vacante dentro del Consejo, en la que se evaluaron un total de 19 expedientes.

De acuerdo con los resultados oficiales, ninguno de los registros fue desechado por incumplimiento de requisitos; sin embargo, solo 11 aspirantes fueron convocados a la siguiente fase del proceso, correspondiente a las entrevistas.

TE PUEDE INTERESAR: Se abre convocatoria para elegir a un integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción de Coahuila

Según la metodología establecida, normalmente se entrevista al 25 por ciento de los aspirantes con mejor calificación o, en su defecto, a un mínimo de 10 personas. En esta ocasión, la Comisión decidió ampliar la lista a 11 candidatos debido a que la diferencia entre el lugar 10 y el 11 fue de apenas 0.75 puntos porcentuales, lo que activó la regla de ampliación por cercanía de puntajes.

Las entrevistas se realizarán el jueves 22 de enero de 2026, a partir de las 9:00 horas, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, en Saltillo. Los aspirantes podrán elegir entre modalidad presencial o virtual, y las sesiones serán transmitidas en vivo a través de las plataformas Facebook y YouTube.

Para la evaluación documental, la Comisión integró tres grupos de trabajo conformados por tres integrantes cada uno. Los expedientes fueron calificados mediante 13 reactivos, con una puntuación máxima de 54 puntos por evaluador. La calificación final publicada corresponde al promedio simple de las evaluaciones realizadas por los tres integrantes asignados a cada expediente.

Entre los aspirantes con mejores resultados destacan José Ignacio Carrillo Aguirre, quien obtuvo la puntuación más alta con 53.33 puntos; seguido por Juan Manuel Pérez Cuéllar, con 51.67; y un empate en el tercer lugar entre Cuauhtémoc Hernández Castilla y Félix Alberto Torres Berumen, ambos con 50.67 puntos.

La mayoría de los 11 aspirantes seleccionados son originarios de Saltillo, con la excepción de un candidato procedente de Ciudad Acuña. Tras la etapa de entrevistas, la Comisión de Selección definirá a la persona que ocupará la vacante dentro del Consejo de Participación Ciudadana.