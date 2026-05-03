Concluye Feria Internacional del Libro de Coahuila con 150 mil visitantes y derrama de 30 mdp

Con un total de 150 mil visitantes, la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 concluyó ayer con éxito en su sede de Arteaga, con lo que Coahuila se posiciona como referente nacional en la promoción de la lectura, el arte y la cultura., continuando su etapa en Torreón, del 8 al 17 de mayo.

De acuerdo con el gobierno estatal, más de 150 mil visitantes recorrieron la Feria y disfrutaron de una programación de cerca de 300 actividades entre eventos deportivos, presentaciones artísticas y culturales, además de la agenda literaria, académica, científica y formativa dirigida a públicos de todas las edades.

Los asistentes pudieron elegir su libro favorito entre cerca de 60 toneladas de ejemplares distribuidos en 130 stands, generando una derrama económica estimada en 30 millones de pesos.

A esta celebración se sumó la participación de mil personas entre escritores, presentadores de libros, actores, músicos, bailarines, talleristas, promotores de lectura, especialistas y agentes culturales, quienes enriquecieron cada jornada con su talento y experiencia.

Destacó también la participación de 15 clubes de lectura a través del programa “Adopta un Escritor”, iniciativa que fortaleció el diálogo entre autoras, autores y comunidades lectoras mediante encuentros cercanos en torno a la palabra, la reflexión compartida y el amor por los libros.

“Uno de los ejes significativos fue el programa dedicado a la niñez y la juventud, con más de mil sesiones y la atención de 25 mil estudiantes, consolidando a la FILC como un punto de formación integral donde convergen lectura, arte, ciencia, tecnología y desarrollo socioemocional”, señaló el gobierno estatal.

Sobresalieron espacios como el Salón de la Poesía para la niñez y la adolescencia, concebido como un refugio creativo para acercar a las infancias al lenguaje poético desde la imaginación, la ilustración, la palabra y el juego; así como las Jornadas de edición independiente, que dieron visibilidad al trabajo de creadoras, creadores y agentes culturales coahuilenses.

Asimismo, el Pabellón Inspira destacó como una de las propuestas de esta edición al ofrecer un área dedicada al bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes. Mediante dinámicas participativas, actividades lúdicas y experiencias formativas, se brindaron herramientas para reconocer, expresar y gestionar saludablemente las emociones, fortaleciendo así la visión integral de la Feria al recordar que formar lectores también implica acompañar el desarrollo humano y cultivar la sensibilidad.

De igual manera, el Pabellón Coahuila Pa’l Mundo se convirtió en uno de los principales puntos de convivencia familiar al reunir cultura, deporte y comunidad en una propuesta dinámica e interactiva. Actividades como futbolito infantil, tiro penal, concurso de dominadas, freestyle, lotería futbolera, talleres creativos, firma de autógrafos con integrantes de Dinos Saltillo, la cascarita 5x5 y la presencia de personalidades como Arturo Brizio y Miguel Ángel Díaz, permitieron que niñas, niños, jóvenes y adultos vivieran la Feria desde la alegría, el juego y la construcción de experiencias compartidas.

Con España como país invitado, la FILC 2026 vivió uno de sus momentos más enriquecedores en materia de intercambio cultural y literario, gracias a la participación de 15 destacadas personalidades españolas.

Más allá de las presentaciones editoriales y los encuentros con autoras y autores, esta edición permitió estrechar de manera significativa los lazos entre Coahuila y España a través del arte, la conversación y el intercambio de saberes.

Bajo el eje temático “Fútbol, arte y literatura”, la Feria abrió nuevas conversaciones entre cultura, deporte, identidad y comunidad, ampliando sus horizontes y atrayendo nuevos públicos, demostrando que la FILC es una experiencia cultural viva, cercana, interactiva, formativa y profundamente humana.

La secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, celebró los resultados de esta edición y destacó: “La Feria Internacional del Libro de Coahuila es mucho más que un encuentro editorial; es un espacio vivo de convivencia, aprendizaje, descubrimiento y encuentro humano. Aquí convergen generaciones, ideas y sensibilidades distintas, unidas por la certeza de que la lectura y la cultura transforman vidas”.

Asimismo, subrayó: “Ver a miles de niñas, niños, jóvenes y familias enteras apropiarse de este espacio y volver una y otra vez confirma que la cultura está viva, que la lectura sigue despertando curiosidad y que en Coahuila seguimos construyendo comunidad a través del conocimiento y la imaginación”.

“La FILC 2026 reafirma una característica única en México: Coahuila es el único estado del país que realiza una Feria Internacional del Libro de esta magnitud en dos sedes y dos ciudades distintas, ampliando su alcance territorial y acercando una oferta cultural de primer nivel a las familias”, concluyó en un comunicado el gobierno estatal.