Concluye programa de tinacos a bajo costo en Ramos Arizpe; regresará en enero

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa de "Tinacos a bajo costo" en Ramos Arizpe llegó a su fin por este periodo anual el pasado viernes 19 de diciembre. La pausa responde al cierre del ejercicio fiscal y a la entrega final de equipos previa a concluir la administración municipal este 31 de diciembre.

José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social, explicó que la medida fue necesaria para cumplir con el pago a proveedores. "Seguimos vigentes hasta concluir esta semana", había adelantado el funcionario sobre el límite para que la ciudadanía comparara precios y mejorara su abastecimiento de agua.

TE PUEDE INTERESAR: Programas sociales fortalecen el bienestar de familias en Ramos Arizpe durante 2025

Durante la vigencia del apoyo, el tinaco tricapa de mil 200 litros se ofreció en mil 930 pesos, mientras que la bomba periférica costó 570 pesos. "2 mil 500 el paquete, pues. Puede ser separado o en paquete", detalló García Zertuche sobre el beneficio que representó un ahorro del 35 por ciento.

El secretario aclaró que, aunque el programa se detuvo por el cierre de año, la atención se reactivará de manera inmediata tras las festividades. “A partir del 6 de reyes se inicia otra vez. No por cierre de año nada más... sigue igual, sigue vigente”, aseguró el funcionario.

Respecto a otras acciones de la dependencia, mencionó que el programa "Enchúlame la casa" trabajó durante los últimos días de forma seccionada por colonias. Esta planeación permitió mantener un orden en los apoyos sociales antes del periodo de receso administrativo.

Sobre el futuro de estos beneficios ante el proceso electoral de 2025, García Zertuche señaló que aún esperan instrucciones precisas. “Apenas nos dicen fecha de cuándo se suspende... como no es un tema de salud ni alimenticio, se suspende, pero no han dado fechas”, explicó.

A pesar de la veda que se avecina, confirmó que tanto el programa de tinacos como el de bombas periféricas continuarán operando con las mismas reglas. “No, sigue igual”, puntualizó el secretario al descartar cambios significativos en la operación de los apoyos para el próximo año.

Para los ciudadanos interesados en la reactivación de enero, los requisitos seguirán siendo los mismos: ser habitante de Ramos Arizpe y presentar copia de INE y comprobante de domicilio. También deberán completar una solicitud y un estudio socioeconómico en las oficinas de la Secretaría.