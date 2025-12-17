Ramos Arizpe: Avanza el campo con obras, apoyos y programas sociales

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, el DIF Municipal y otras áreas, mantiene una estrategia integral para fortalecer el bienestar y desarrollo de las 80 comunidades rurales del municipio, en beneficio de más de 15 mil habitantes.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y como parte de la estrategia Mejora Coahuila, se han impulsado acciones prioritarias enfocadas en garantizar el acceso al agua potable, fortalecer la educación, mejorar la movilidad, apoyar la producción agrícola y pecuaria, así como atender diversas necesidades sociales en el medio rural.

“El campo de Ramos Arizpe hoy produce, vive y decide su propio futuro. Estamos llevando obras, apoyos y programas a cada ejido porque creemos en su gente y en su trabajo”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Uno de los principales ejes de esta política pública fue el programa municipal “Tú Decides”, que se ejecutó en distintas localidades y benefició a más de mil 200 habitantes. A través de este esquema se realizaron acciones como el equipamiento de pozos con sistemas de bombeo solar, la construcción de líneas de conducción de agua, la rehabilitación de infraestructura hidráulica, el mejoramiento de vivienda y diversas obras comunitarias.

De manera complementaria, se llevaron a cabo obras adicionales en diferentes comunidades con una inversión cercana al millón de pesos, destinadas principalmente a mejorar el suministro de agua potable, los caminos rurales y los sistemas de bombeo.