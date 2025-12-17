Ramos Arizpe: Avanza el campo con obras, apoyos y programas sociales

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    Ramos Arizpe: Avanza el campo con obras, apoyos y programas sociales
    Tomás Gutiérrez Merino destacó que “el campo de Ramos Arizpe hoy produce, vive y decide su propio futuro”. FOTO: CORTESÍA

Las prioridades incluyen acceso al agua potable, educación y la movilidad

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, el DIF Municipal y otras áreas, mantiene una estrategia integral para fortalecer el bienestar y desarrollo de las 80 comunidades rurales del municipio, en beneficio de más de 15 mil habitantes.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y como parte de la estrategia Mejora Coahuila, se han impulsado acciones prioritarias enfocadas en garantizar el acceso al agua potable, fortalecer la educación, mejorar la movilidad, apoyar la producción agrícola y pecuaria, así como atender diversas necesidades sociales en el medio rural.

“El campo de Ramos Arizpe hoy produce, vive y decide su propio futuro. Estamos llevando obras, apoyos y programas a cada ejido porque creemos en su gente y en su trabajo”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Uno de los principales ejes de esta política pública fue el programa municipal “Tú Decides”, que se ejecutó en distintas localidades y benefició a más de mil 200 habitantes. A través de este esquema se realizaron acciones como el equipamiento de pozos con sistemas de bombeo solar, la construcción de líneas de conducción de agua, la rehabilitación de infraestructura hidráulica, el mejoramiento de vivienda y diversas obras comunitarias.

De manera complementaria, se llevaron a cabo obras adicionales en diferentes comunidades con una inversión cercana al millón de pesos, destinadas principalmente a mejorar el suministro de agua potable, los caminos rurales y los sistemas de bombeo.

$!El programa municipal “Tú Decides” benefició a más de mil 200 habitantes con obras.
El programa municipal “Tú Decides” benefició a más de mil 200 habitantes con obras. FOTO: CORTESÍA

En el ámbito educativo, el Programa de Transporte Escolar Rural alcanzó una cobertura del 100 por ciento, beneficiando a 850 alumnos mediante 23 rutas que atienden a 37 planteles educativos, garantizando así el acceso de niñas, niños y jóvenes a sus centros escolares.

Asimismo, se impulsaron programas productivos para fortalecer la economía del campo, como la Preparación de Tierras Agrícolas, con 836 hectáreas atendidas y 296 productores beneficiados; el programa de Aves de Traspatio, que apoyó a 765 familias en 36 localidades; y el subsidio para la Adquisición de Semilla Forrajera, que favoreció a más de 560 productores.

“Cada programa tiene un rostro y una familia detrás. Nuestro objetivo es acompañar a los productores, a las mujeres y a los jóvenes del campo con apoyos reales que fortalezcan su economía y su bienestar”, señaló la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza.

A estas acciones se suman diversos apoyos sociales en materia de salud, vivienda, regularización ganadera, trámites vehiculares y del Registro Agrario Nacional, así como la entrega mensual del Mandadón a 3 mil familias rurales y la instalación de 643 luminarias LED en 27 ejidos, reforzando la calidad de vida en las comunidades rurales de Ramos Arizpe.

Temas


Campo
programas sociales
Ejidos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

