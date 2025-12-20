Programas sociales fortalecen el bienestar de familias en Ramos Arizpe durante 2025

    Programas sociales fortalecen el bienestar de familias en Ramos Arizpe durante 2025
    El programa Minisplits a Bajo Costo permitió a familias ramosarizpenses adquirir equipos de climatización a precios accesibles. FOTO: CORTESÍA

Con tinacos y minisplits a bajo costo, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con Mejora Coahuila, benefició este año a más de mil familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones impulsadas durante 2025 en materia de desarrollo social, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó su política de atención a las necesidades básicas de la población mediante la implementación de los programas Tinacos a Bajo Costo y Minisplits a Bajo Costo, enfocados en elevar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.

En coordinación con Mejora Coahuila, organismo encabezado por Gabriel Elizondo, el programa de tinacos permitió facilitar el acceso a sistemas de almacenamiento de agua con precios hasta 40 por ciento por debajo del mercado. A través de esta estrategia, se ofrecieron tinacos con capacidad de mil 200 litros, equipados con bomba, lo que contribuyó de manera directa a fortalecer la seguridad hídrica en los hogares del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Utilizan 60 mil personas la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe

Durante el presente año, un total de 720 familias fueron beneficiadas mediante la entrega de 370 paquetes completos, brindando una alternativa accesible y funcional para el almacenamiento y uso eficiente del agua, especialmente en zonas donde el abasto continuo representa un desafío cotidiano.

De manera complementaria, y como parte de la misma estrategia social, el Gobierno Municipal puso en marcha el programa Minisplits a Bajo Costo, orientado a mejorar las condiciones de confort térmico en los hogares, tanto en temporadas de calor extremo como en los meses de bajas temperaturas.

A través del programa Tinacos a Bajo Costo, el Gobierno Municipal fortaleció la seguridad hídrica en cientos de hogares de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Gracias a este programa, 290 familias de Ramos Arizpe pudieron adquirir equipos minisplit frío/calor de una tonelada a un costo accesible de 4 mil 250 pesos, muy por debajo del precio comercial. El proceso de solicitud se caracterizó por su sencillez, requiriendo únicamente la presentación de identificación oficial y comprobante de domicilio, lo que facilitó el acceso a este beneficio social.

Las acciones desarrolladas a lo largo de 2025 impactaron de manera directa en el bienestar de las familias beneficiadas, al representar un ahorro significativo para la economía del hogar y mejorar las condiciones de habitabilidad, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe con una política social cercana, eficiente y con resultados tangibles.

