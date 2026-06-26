Conductor dormita y autobús de pasajeros termina fuera de la vía en la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro

SAN PEDRO, COAH.- Un fuerte susto vivieron este viernes 26 de junio los 40 pasajeros de un autobús, luego de que la unidad terminara fuera de la cinta asfáltica sobre la carretera federal 30, en el tramo Cuatro Ciénegas-San Pedro. El incidente ocurrió cerca del ejido Tanque Nuevo, a la altura del kilómetro 127+500. El autobús cubría su recorrido habitual de Acuña a Torreón y circulaba de oriente a poniente.

Según los primeros reportes de las autoridades, el operador, identificado como Jesús Gerardo, de 59 años y originario de Sabinas, Coahuila, reconoció haber sufrido un microsueño al volante, lo que ocasionó la pérdida del control de la unidad. Tras la maniobra involuntaria, el autobús cruzó el carril contrario y salió del camino, hasta detener su marcha entre la vegetación a un costado de la carretera. Cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron de inmediato al sitio para evaluar a los pasajeros y asegurar la zona. Pese a la magnitud del percance, se confirmó que no hubo personas fallecidas ni lesionadas de gravedad.

Personal de la Guardia Nacional, División Caminos, realizó el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y supervisó las maniobras para retirar el autobús, además de restablecer la circulación en la zona. Las autoridades reiteraron el llamado a los operadores del transporte público para respetar sus periodos de descanso y evitar conducir en condiciones de fatiga, una de las principales causas de accidentes en carreteras federales.

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