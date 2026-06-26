Conductor dormita y autobús de pasajeros termina fuera de la vía en la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro

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Coahuila
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    Conductor dormita y autobús de pasajeros termina fuera de la vía en la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro
    Cuerpos de emergencia evaluaron a los pasajeros del autobús tras la salida de la unidad de la carretera federal 30. SANDRA GÓMEZ

El conductor reconoció que perdió el control de la unidad al vencerlo el sueño; los 40 pasajeros resultaron ilesos

SAN PEDRO, COAH.- Un fuerte susto vivieron este viernes 26 de junio los 40 pasajeros de un autobús, luego de que la unidad terminara fuera de la cinta asfáltica sobre la carretera federal 30, en el tramo Cuatro Ciénegas-San Pedro.

El incidente ocurrió cerca del ejido Tanque Nuevo, a la altura del kilómetro 127+500. El autobús cubría su recorrido habitual de Acuña a Torreón y circulaba de oriente a poniente.

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Según los primeros reportes de las autoridades, el operador, identificado como Jesús Gerardo, de 59 años y originario de Sabinas, Coahuila, reconoció haber sufrido un microsueño al volante, lo que ocasionó la pérdida del control de la unidad.

Tras la maniobra involuntaria, el autobús cruzó el carril contrario y salió del camino, hasta detener su marcha entre la vegetación a un costado de la carretera.

Cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron de inmediato al sitio para evaluar a los pasajeros y asegurar la zona. Pese a la magnitud del percance, se confirmó que no hubo personas fallecidas ni lesionadas de gravedad.

$!El autobús terminó entre la vegetación a un costado de la carretera, luego de que el operador sufriera un microsueño al volante.
El autobús terminó entre la vegetación a un costado de la carretera, luego de que el operador sufriera un microsueño al volante. SANDRA GÓMEZ

Personal de la Guardia Nacional, División Caminos, realizó el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y supervisó las maniobras para retirar el autobús, además de restablecer la circulación en la zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a los operadores del transporte público para respetar sus periodos de descanso y evitar conducir en condiciones de fatiga, una de las principales causas de accidentes en carreteras federales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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