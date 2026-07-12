Conductor en presunto estado de ebriedad termina volcado en Ramos Arizpe

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas. Marco Antonio, de 33 años, circulaba de sur a norte a bordo de una camioneta Ford F-150.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad protagonizó una aparatosa volcadura durante la madrugada de este domingo sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe , a la altura de la conocida Curva de Acero. El percance dejó cuantiosos daños materiales y al responsable lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del volante al llegar a la curva. La unidad salió de su trayectoria y terminó volcada a un costado de la vialidad.

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos, quienes localizaron al conductor fuera de la camioneta.

Durante la valoración médica, los socorristas determinaron que el hombre presentaba diversas lesiones. De manera preliminar, además, aparentaba encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que, tras recibir atención prehospitalaria, fue trasladado al Hospital Ixtlero para una evaluación más detallada.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente. También realizaron el abanderamiento del área para prevenir otro percance, mientras una grúa efectuaba las maniobras para retirar la camioneta siniestrada.

Finalmente, el hecho fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.