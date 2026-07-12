Tras discutir con su pareja, mujer choca y derriba luminaria en Saltillo

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    Tras discutir con su pareja, mujer choca y derriba luminaria en Saltillo
    El Dodge Stratus derribó una luminaria tras brincar el camellón central y terminó sobre la banqueta de los carriles contrarios. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió sobre el bulevar Antonio Cárdenas; la conductora salió por su propio pie y no requirió traslado a un hospital

Una mujer protagonizó un aparatoso accidente en Saltillo al derribar una luminaria, luego de presuntamente sostener una discusión con su pareja sentimental en las inmediaciones de la colonia Buitres.

Los hechos se registraron alrededor de las 2:45 horas. De acuerdo con los primeros reportes, la pareja se encontraba en una gasolinera ubicada en el cruce de la calle República de Argentina y el bulevar Antonio Cárdenas, donde por causas que no fueron precisadas comenzó una discusión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-mujer-da-a-luz-a-bordo-de-ambulancia-de-bomberos-OA22110824

Presuntamente, la mujer le arrebató las llaves del vehículo al hombre y abordó un Dodge Stratus. Después avanzó a exceso de velocidad con dirección al sur.

Metros más adelante perdió el control del volante. El automóvil brincó el camellón central, derribó una luminaria y terminó sobre la banqueta de los carriles contrarios. Tras el accidente, el hombre corrió hasta el lugar para auxiliarla.

Sin embargo, la discusión entre ambos continuó. De acuerdo con testigos, un grupo de motociclistas que pasaba por la zona intervino al percatarse de la situación, lo que derivó en un conato de riña con el hombre.

Personas que presenciaron los hechos solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y controlar la situación.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la conductora en el lugar; aunque inicialmente se reportó que estaba inconsciente, no requirió traslado a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la conductora en el lugar; aunque inicialmente se reportó que estaba inconsciente, no requirió traslado a un hospital. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja y personal de rescate también arribaron al sitio. En un principio se reportó que la conductora permanecía inconsciente dentro del vehículo, por lo que los socorristas se prepararon para realizar maniobras de rescate.

No obstante, la mujer logró salir por sus propios medios y fue valorada por los paramédicos. Afortunadamente, no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón. El accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará las responsabilidades correspondientes.

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