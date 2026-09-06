Conductora responsable de accidente donde murieron tres mujeres se fuga de hospital en Saltillo

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    Conductora responsable de accidente donde murieron tres mujeres se fuga de hospital en Saltillo
    Cynthia Estephanie “N” es buscada tras abandonar la Clínica 2 del IMSS sin custodia. MARTÍN ROJAS

La mujer, señalada como conductora de la unidad donde murieron tres pasajeras, salió de la Clínica 2 del IMSS sin vigilancia policial

SALTILLO, COAH.- La investigación por el accidente que cobró la vida de tres mujeres dio un nuevo giro luego de que la conductora de la camioneta involucrada, identificada como Cynthia Estephanie “N”, de 34 años, abandonara la Clínica 2 del IMSS en Saltillo sin que, aparentemente, existiera vigilancia policial en el lugar.

La mujer había sobrevivido a la volcadura registrada días atrás en la Carretera Federal 57, donde murieron Ángela Valeria Rodríguez Castillo, Daniela Guadalupe Valdés Ordóñez y Gabriela Hernández Ibarra.

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Tras el percance, Cynthia fue trasladada a un hospital de Saltillo para recibir atención médica. De acuerdo con los reportes, llevaba puesto el cinturón de seguridad y únicamente presentó una contusión en la nariz, por lo que permaneció bajo atención médica.

Sin embargo, mientras se encontraba internada, familiares de la conductora habrían acudido a la clínica y posteriormente la retiraron del lugar, sin que ninguna autoridad impidiera su salida.

La ausencia de custodia provocó cuestionamientos debido a que el accidente dejó tres personas fallecidas y varias más lesionadas. Ahora, la mujer es buscada por las autoridades para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades que correspondan por el fatal percance.

Hasta el momento, la causa exacta de la volcadura continúa bajo investigación. Entre las versiones surgidas después del accidente se encuentran una posible falla en uno de los neumáticos y el señalamiento de que el exceso de velocidad habría influido en la pérdida de control de la unidad.

CUESTIONAN SEGURO DE LA UNIDAD

Al caso se suma otro problema para las familias afectadas: la posible falta de cobertura de la póliza del vehículo.

En Monclova, donde familiares y amigos dieron el último adiós a las tres víctimas, especialistas en seguros señalaron que, si la camioneta era de uso particular y se utilizaba para realizar traslados cobrados, la póliza contratada podría no cubrir los daños derivados del accidente.

El asesor Arturo Cabrera explicó que cuando existe un cobro por transportar pasajeros, las aseguradoras pueden exigir una cobertura específica para transporte público o para servicios mediante plataformas.

En caso de que el vehículo particular haya sido utilizado con fines comerciales sin contar con la protección correspondiente, podrían surgir dificultades para hacer efectiva la cobertura de gastos médicos, responsabilidad civil e indemnizaciones por fallecimiento.

La situación deberá determinarse con base en las condiciones específicas de la póliza y en la forma en que se prestaba el servicio.

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Mientras tanto, las tres familias enfrentan una pérdida que difícilmente podrán reparar: Ángela, Daniela y Gabriela salieron de casa para realizar un viaje y nunca regresaron.

Ahora, además del duelo, sus familiares esperan que las autoridades esclarezcan el accidente, determinen responsabilidades y expliquen cómo fue posible que la conductora abandonara el hospital sin quedar a disposición de la autoridad investigadora.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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