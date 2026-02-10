Congreso de Coahuila conmemorará el Día del Ejército; analizará dictamen de cuentas públicas

El Congreso del Estado de Coahuila llevará a cabo una Sesión Solemne el próximo 19 de febrero para conmemorar el Día del Ejército Mexicano y rendir homenaje a Don Venustiano Carranza, así como a los diputados que integraron el Vigésimo Segundo Congreso Constitucional del Estado.

La sesión se realizará a las 11:00 horas en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo “Venustiano Carranza”, recinto oficial del Poder Legislativo y contará con la asistencia de las y los integrantes de la Legislatura así como los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, autoridades civiles y mandos militares.

Entre los invitados especiales se contempla la presencia del Comandante de la Décima Primera Región Militar y del Comandante de la Sexta Zona Militar, quienes asistirán acompañados de oficiales, jefes y personal del Ejército Mexicano.

La conmemoración del Día del Ejército tiene como antecedente el Decreto Presidencial número 720, emitido el 22 de marzo de 1950, en el que se establece el 19 de febrero como fecha oficial de esta celebración y que reconoce como origen del Ejército Mexicano el Decreto número 1495, expedido el 19 de febrero de 1913 por el XXII Congreso Constitucional de Coahuila, a iniciativa de Venustiano Carranza, entonces gobernador del estado, mediante el cual se desconoció al usurpador del Poder Ejecutivo Federal y se dispuso la organización de un ejército para sostener el orden constitucional de la República.

Además de la Sesión Solemne, el Congreso celebrará ese mismo día un Primer Período Extraordinario de Sesiones, con el propósito de analizar el dictamen relativo al Informe Anual de Resultados de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2024 entregado a finales de diciembre por la Auditoría Superior del Estado.