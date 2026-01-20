Ejército Mexicano destaca seguridad de Saltillo como resultado del trabajo coordinado

El General Brigadier de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, afirmó que la seguridad de Saltillo es “invaluable”, al reconocer que los resultados obtenidos son producto del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.

“Lo que se ve no se pregunta: ahí están los resultados (...) esto es invaluable. Creo que no se da en otro lugar”, expresó durante su intervención.

El mando militar se sumó a las felicitaciones por los logros alcanzados en materia de seguridad por la actual administración municipal, al destacar las acciones operativas, de inteligencia y de proximidad social implementadas en la capital coahuilense.

En Saltillo opera un modelo de coordinación encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el que, junto con el alcalde Javier Díaz González, se mantiene una cooperación absoluta con el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías estatal y federal.

El mensaje del General Quiroz Muñoz se dio en el marco de la comparecencia del comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, quien presentó los resultados del primer año de gobierno del alcalde Javier Díaz González.

Entre los principales logros se reportó una reducción del 43.14 por ciento en robos a casa habitación, 36.73 por ciento en robos a negocio, 20 por ciento en robos a persona y 17.58 por ciento en robos de vehículo. Además, los homicidios pasaron de 28 en 2024 a 15 en 2025, con una resolución del 100 por ciento de los casos.

El comisionado destacó que durante este año el alcalde destinará más de mil 100 millones de pesos a seguridad. Asimismo, anunció que se incorporarán 500 nuevas cámaras de videovigilancia, se fortalecerá la capacidad técnica del Centro de Comando C2 y se adquirirán nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y la Policía de Tránsito.