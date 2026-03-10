Congreso de Coahuila llama a municipios a prevenir violencia en bares y antros

Tras recordar el fallecimiento de Juan Carlos, un joven de 24 años que fue agredido a las afueras de un bar en Saltillo, la diputada Beatriz Fraustro Dávila hizo un llamado desde el Congreso del Estado para que los ayuntamientos refuercen acciones de prevención de la violencia en bares y centros nocturnos.

La legisladora recordó que el joven murió el pasado 25 de febrero luego de una agresión ocurrida días antes, hecho que, dijo, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención de conflictos en establecimientos dedicados al entretenimiento nocturno y al consumo de bebidas alcohólicas.

A través de un exhorto, el Congreso pidió a los municipios que, por conducto de las dependencias correspondientes y en coordinación con asociaciones, cámaras empresariales y patronatos que agrupan a propietarios de bares, antros y establecimientos con venta de alcohol, diseñen e implementen campañas permanentes para prevenir la violencia y promover la convivencia pacífica.

Las acciones también contemplan la sensibilización de los clientes, capacitación básica al personal de los establecimientos y mecanismos de colaboración con las autoridades municipales para atender de manera oportuna situaciones de riesgo.

Fraustro Dávila señaló que en distintos municipios se han registrado riñas al exterior de bares y restaurantes, lo que ha encendido alertas sobre el consumo excesivo de alcohol.

“Nos está pasando que afuera de bares y restaurantes, como ya vimos ciertos casos muy en particular, pues se presentan riñas afuera. Entonces es por el uso del alcohol indebido”, expresó.

La legisladora indicó que también se analiza la posibilidad de discutir medidas adicionales, como sanciones para establecimientos que permitan situaciones de riesgo o incluso revisar el tema de las licencias de funcionamiento en casos graves.

Explicó que algunos municipios han planteado aumentar multas relacionadas con el consumo de alcohol, mientras que otros han propuesto sanciones más severas para los establecimientos.

“Ahorita, por lo pronto, es una campaña de concientización por lo que ha ocurrido con el tema de los problemas por el alto consumo de alcohol dentro de los restaurantes”, indicó.

La diputada añadió que el Congreso mantiene abiertas las puertas para analizar posibles reformas que ayuden a los municipios a fortalecer la regulación y prevenir hechos de violencia relacionados con el consumo de alcohol.