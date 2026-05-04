Congreso de Coahuila llama a Profepa a verificar legalidad de ejemplares en ‘El Ranchito Safari’

En su llamado, el legislador solicitó que el poseedor del establecimiento informe y justifique la procedencia de la fauna que era exhibida en el lugar entre la que se encuentran leones, tigres y lobos, los que, señaló, no cuentan con autorización de Semarnat.

Luego de que recientemente un zoológico que operaba en el municipio de Arteaga sin los permisos correspondientes fuera clausurado por autoridades estatales, el diputado del Partido Verde, Jorge Arturo Valdés, hizo un llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar la legalidad de los ejemplares del llamado “El Ranchito Safari”.

“Su regulación corresponde a la Profepa, la cual deberá determinar el aseguramiento de los animales y la reubicación de dichas especies bajo un resguardo especializado, así como las sanciones correspondientes”, señaló.

En caso de no acreditar la legítima adquisición de los animales, se plantea dar vista a la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes y determine posibles sanciones.

El exhorto también incluye al Ayuntamiento de Arteaga, al que se le pide verificar licencias y permisos municipales, y en su caso, actuar conforme a la legislación vigente.

Durante la presentación, se reconoció la intervención de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, que realizó una inspección inicial y abrió un procedimiento administrativo para determinar posibles irregularidades, así como el estado de los animales.

El diputado señaló la necesidad de mantener la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para evaluar las condiciones del lugar, definir el destino de los ejemplares y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.