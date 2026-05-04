Congreso de Coahuila llama a Profepa a verificar legalidad de ejemplares en ‘El Ranchito Safari’

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    Congreso de Coahuila llama a Profepa a verificar legalidad de ejemplares en ‘El Ranchito Safari’
    Desde el pasado 27 de abril fueron clausuradas las instalaciones de “El Ranchito Safari”, en Arteaga. ARCHIVO

El zoológico fue clausurado el pasado 27 de abril por autoridades estatales ante presunto maltrato animal

Luego de que recientemente un zoológico que operaba en el municipio de Arteaga sin los permisos correspondientes fuera clausurado por autoridades estatales, el diputado del Partido Verde, Jorge Arturo Valdés, hizo un llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar la legalidad de los ejemplares del llamado “El Ranchito Safari”.

En su llamado, el legislador solicitó que el poseedor del establecimiento informe y justifique la procedencia de la fauna que era exhibida en el lugar entre la que se encuentran leones, tigres y lobos, los que, señaló, no cuentan con autorización de Semarnat.

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“Su regulación corresponde a la Profepa, la cual deberá determinar el aseguramiento de los animales y la reubicación de dichas especies bajo un resguardo especializado, así como las sanciones correspondientes”, señaló.

En caso de no acreditar la legítima adquisición de los animales, se plantea dar vista a la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes y determine posibles sanciones.

El exhorto también incluye al Ayuntamiento de Arteaga, al que se le pide verificar licencias y permisos municipales, y en su caso, actuar conforme a la legislación vigente.

Durante la presentación, se reconoció la intervención de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, que realizó una inspección inicial y abrió un procedimiento administrativo para determinar posibles irregularidades, así como el estado de los animales.

El diputado señaló la necesidad de mantener la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para evaluar las condiciones del lugar, definir el destino de los ejemplares y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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