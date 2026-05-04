Vandalismo y daños en Ramos Arizpe superan los 500 mil pesos; alcalde pide denunciar

“El día de ayer dañaron el puente de los Rotarios, se robaron todo el cable. Un tráiler cargado pisó la banqueta del nuevo bulevar que inauguramos y la destruyó” , lamentó el edil sobre las afectaciones recientes en la infraestructura urbana.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, denunció una creciente ola de vandalismo que afecta tanto al patrimonio municipal como a particulares, estimando daños superiores a los 500 mil pesos derivados de robos de cable e incendios provocados.

Gutiérrez Merino informó que, tras los operativos de seguridad, se logró la captura de un hombre señalado por múltiples ataques: “El día de hoy detuvimos a una persona que tiene varias denuncias por quebrar vidrios, incendiar una casa e incendiar dos carros”.

Sobre el impacto financiero de estos actos delictivos, el munícipe fue contundente al señalar que las pérdidas son considerables: “Esta persona nada más, ya detenida, ha causado daños por alrededor de 500 mil pesos o más”.

El alcalde expresó su frustración ante la rapidez con la que los delincuentes actúan en áreas recién rehabilitadas, señalando que incluso en la colonia Urbi vandalizaron una plaza antes de que pudiera ser formalmente inaugurada.

“No es justo que toda la ciudadanía pague por culpa de ellos o por un tráiler que se subió a una banqueta”, subrayó Gutiérrez, al hacer un llamado a los habitantes para que colaboren activamente en la vigilancia de sus sectores.

Para frenar la reincidencia, el edil enfatizó la necesidad de formalizar las quejas ante el Ministerio Público: “Lo que les decimos a la ciudadanía es que presenten denuncias, porque cada día estamos deteniendo a más personas que perjudican a la comunidad”.

Finalmente, el alcalde explicó que cada fin de semana se detienen entre 30 y 40 personas bajo los efectos de sustancias que causan daños, pero muchas quedan en libertad: “Reingresan de 30 a 40 veces a la cárcel porque no hay una denuncia o seguimiento”.