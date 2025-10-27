Congreso de Coahuila revisa propuestas del Parlamento Estudiantil 2025: tecnología y salud mental al centro

Coahuila
/ 27 octubre 2025
    Congreso de Coahuila revisa propuestas del Parlamento Estudiantil 2025: tecnología y salud mental al centro
    Se recibieron alrededor de 500 propuestas, la mayoría centradas en salud mental y tecnologías digitales. Es un llamado a las autoridades por parte de la ciudadanía juvenil. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

El Parlamento estudiantil 2025 busca que adolescentes de todo Coahuila presenten ideas para mejorar su entorno escolar y comunitario

A un mes de lanzada la convocatoria —dirigida a más de 100 mil adolescentes—, el Congreso de Coahuila inició la revisión de propuestas del Parlamento Estudiantil 2025. La presidenta de la Mesa Directiva, Luz Elena Morales, informó que 25 estudiantes de secundaria resultaron seleccionados tras el proceso estatal.

Según Morales, recibieron alrededor de 500 propuestas, la mayoría centradas en salud mental y tecnologías digitales. Varias iniciativas relacionan el uso de dispositivos con casos de bullying, ansiedad y depresión. “Se están vinculando dos grandes problemáticas que viven los jóvenes. Es muy importante poderles escuchar”, dijo.

Las y los participantes viajarán a Saltillo para recibir una capacitación previa. El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Secretaría de Educación colaboraron en la selección. El proceso incluyó consultas y votaciones en escuelas de todo el estado.

Morales aseguró que el objetivo es fortalecer la participación cívica de los jóvenes y dar seguimiento a sus propuestas desde el Congreso. En paralelo, continúan los trabajos con el Parlamento Juvenil, integrado por estudiantes de preparatoria.

“Estamos avanzando en proyectos sobre violencia digital y seguiremos impulsando la participación de la juventud de Coahuila”, agregó.

Temas


Infancia
Salud Mental
Tecnología

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

