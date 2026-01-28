Congreso de Coahuila revisará la legislación sobre violencia vicaria tras criterios de la SCJN

Coahuila
/ 28 enero 2026
    Congreso de Coahuila revisará la legislación sobre violencia vicaria tras criterios de la SCJN
    El Congreso del Estado evalúa posibles modificaciones a la legislación en materia de violencia vicaria. FOTO: VANGUARDIA

La Suprema Corte determinó que la violencia vicaria es una forma de violencia de género ejercida contra las mujeres

El Congreso del Estado de Coahuila analizará posibles ajustes a la legislación local en materia de violencia vicaria, luego de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinan que este tipo de violencia es una forma específica de violencia de género contra las mujeres.

El tema cobró relevancia en el Estado a partir de un caso de alcance nacional, en el que una mujer identificada como Esthela fue vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria, convirtiéndose en la primera en el País en enfrentar una acusación de este tipo.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo; es el primer caso en Coahuila

En este contexto, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Luz Elena Morales, señaló que se revisará la redacción del Código Penal y su armonización con los criterios más recientes del máximo tribunal.

Fue el pasado 14 de octubre de 2025 cuando la SCJN resolvió que la tipificación de la violencia vicaria no es discriminatoria, al considerar que la protección especial a las mujeres se justifica por la desigualdad histórica y estructural que han enfrentado. Asimismo, estableció que niñas, niños y adolescentes cuentan con otros mecanismos legales de protección cuando resultan afectados.

La legisladora recordó que Coahuila fue uno de los primeros estados en tipificar la violencia vicaria en 2023, cuando aún no existían criterios jurisdiccionales claros. Indicó que, con el paso del tiempo, la Corte ha definido que se trata de una violencia de género, criterio que ya está contemplado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque el Código Penal permite que cualquier persona que encuadre en el tipo penal pueda ser denunciada, sin distinción de sexo.

“Pero qué pasa cuando una mujer violenta, ¿no se le puede denunciar? Sí, hay mecanismos que también el propio Código te permiten, pero luego hay muchísima desinformación y es cuando voltean a ver al Congreso para poder saber qué se hizo o qué se va a hacer”, mencionó.

La legisladora explicó que el Congreso sostendrá reuniones con colectivas feministas para analizar la forma en que está redactada la ley y evaluar posibles modificaciones, siempre atendiendo a las jurisprudencias emitidas después de la tipificación del delito.

Finalmente, señaló que estos temas requieren un análisis permanente y ético, tanto desde el ámbito jurídico como social, con el objetivo de evitar que los conflictos entre adultos deriven en afectaciones para la niñez y de garantizar que las leyes se apliquen dentro del marco de la legalidad.

